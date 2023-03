In diesem Jahr präsentieren noch mehr Ausstellende ihre Kunst bei der Holstenart in Neumünster. (Bild: Holstenart )

Am 1. und 2. April verwandeln sich die Holstenhallen Neumünster wieder für ein Wochenende in ein wundervolles Paradies für alle, die Kunst lieben, denn die HOLSTENART lädt erneut zum Genießen und Entdecken ein.

Waren 2022 noch 108 Ausstellende auf der HOLSTENART vertreten, sind es dieses Jahr rund 150 Künstler*innen und Galerien, die mit ihren auf 4.000 Quadratmeter Hallenfläche gezeigten Kunstwerken die Herzen der kunstbegeisterten Menschen höherschlagen lassen. Diese Vergrößerung der Aussteller*innenzahl der ausgebuchten Schau zeigt, wie erfolgreich das Konzept ist. Die deutliche Steigerung erfreut auch Dirk Ralfs, Entwickler und künstlerischer Betreuer der Messe und Gründer der Neumünsteraner Künstlergruppe Kunst & Bündig, die die HOLSTENART gemeinsam mit der Holstenhallen Neumünster GmbH präsentiert. „Mich begeistert die noch einmal gesteigerten Vielfalt und Qualität der Anbieter*innen. Viele „Neue“ werden für ein Klima der Kunstleidenschaft sorgen, Malerei, Fotografie und Skulpturen sind in noch größerer, bunter Abwechslung zu sehen.“ Aufgrund der hohen Nachfrage findet die HOLSTENART 2023 in der historischen Halle 1 und dem angrenzenden Forum statt. „Wir sind überzeugt, dass die klassische Architektur der Halle in Kombination mit dem modernen Forum und die angebotene Kunst eine beeindruckende Atmosphäre erzeugen werden“, führt Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen, aus.

Vielfältige Kunst in den Holstenhallen

Ausgestellt werden unter anderem Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Skulpturen, aber auch Installationen. Bei allen Kunstrichtungen gibt es überraschende und begeisternde Werke: abstrakte und gegenständliche Kunst, egal ob in Öl, Acryl, Aquarell oder „Mixed-Media“. Das Thema Fotografie überzeugt mit detailscharfen Natur- und Technikaufnahmen, poetischer Orientierung und Abstraktem. Kunstschaffende zeigen Motive auf vielen verschiedenen Dekorträgern wie beispielsweise Papier, Folie, Aluminium und Acryl und Skulpturen aus verschiedenen Materialien wie Holz oder Eisen.

Unter www.holstenart.de findet ihr viele weitere Infos rund um die HOLSTENART.