Schöne "Schlitten": Die Nordic Motor Show in den Holstenhallen traf auf hohen Zuspruch und lockte zahlreiche Besucher*innen nach Neumünster. (Bild: Nordic Motor Show)

Die Premiere der Nordic Motor Show in den Holstenhallen in Neumünster am 06. und 07. Mai 2023 war ein voller Erfolg.

Die Automobilveranstaltung, bestehend aus Berufs-, Fachmesse und Tuningtreff, fand auf über 30.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche in vier Hallen und einem großen Außengelände statt. Insgesamt besuchten 11.850 Gäste die Messe, darunter viele Teilnehmer des Show and Shine-Wettbewerbs, bei dem 324 Fahrzeuge mit ihren Besitzern gegeneinander antraten und die Besucher für das am besten getunte Fahrzeug abstimmen konnten. Der Gewinner erhielt 1.500 Euro Preisgeld, und weitere Geldpreise wurden bis zum Ranglistenplatz 50 vergeben.

Fahrsimulatoren heiß begehrt

Höhepunkt des ersten Messetages war die Schrauberarena mit den Autodoktoren, bei der zwei Azubi-Teams vor laufenden Kameras und den Augen der Besucher an zwei identischen Fahrzeugen extra konstruierte Fehler möglichst schnell finden und reparieren mussten. Besonders begehrt waren auch die Fahrsimulatoren von Derbeflott, der Rennsportgemeinschaft Schleswig-Holstein und dem ADAC in der Racing-Lounge, bei denen die Besucher gegeneinander fahren oder ihr Racing-Talent im freien Fahren testen konnten.

Überwältigendes Interesse

In den Messehallen präsentierten hochkarätige Aussteller*innen aus den Bereichen Tuning, Fahrzeugveredelung und -pflege, Reifen und Felgen sowie Werkstattbedarf ihre Produkte und informierten vor allem junge Menschen über die vielen Facetten der KFZ-Branche und Berufs- und Karrieremöglichkeiten. Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen, kündigte eine Fortsetzung der Nordic Motor Show für das nächste Jahr an und betonte das überwältigende Interesse und die hohen Besucherzahlen.

Wann findet die nächste Nordic Motor Show statt?

Die Nordic Motor Show wurde von den Holstenhallen Neumünster, dem Verband für das Kfz-Gewerbe in Schleswig-Holstein und Brandtneu Media gemeinsam organisiert und veranstaltet. Michael Kahl vom Verband des Kfz-Gewerbes freute sich über das große Interesse an der Branche bei den jungen Besuchern der Messe und betonte die Bedeutung der Nachwuchsförderung und -gewinnung. Die nächste Nordic Motor Show wird vom 03. - 05. Mai im kommenden Jahr stattfinden.