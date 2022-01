Mit Nils Oswald und „Hygiene mit Konzept“ setzt ihr auf den richtigen Partner!

Hygiene bedeutet heute nicht einfach nur Sauberkeit und Reinlichkeit, sie signalisiert Kundinnen und Kunden vor allem auch Sicherheit und Qualität ...

Und Qualität verspricht Erfolg! Es sind dann nämlich oft die Gäste, die entscheiden, ob sie zu euch oder zu euren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern gehen. Zukünftig wird es nicht mehr nur alleine um die Qualität des Essens oder den Service gehen, sondern vor allem um das Gefühl der Sicherheit bei dem Aufenthalt in eurem Betrieb. Egal, ob es sich dabei um ein Restaurant, ein Hotel, eine Kindertagesstätte oder ein Ladengeschäft handelt. Zu diesem Gefühl der Sicherheit und der Hygiene gehört auch das hygienische Spülen von Spülgut wie Geschirr und Gläsern nach der DIN SPEC 10534 „Lebensmittelhygiene Gewerbliches maschinelles Spülen“.Klingt blechern, bedeutet aber vor allem einen hohen Anspruch an die Hygiene.

Hier kommt HmK, Hygiene mit Konzept ins Spiel. Nils Oswald ist seit 25 Jahren im Hygienemanagement der Gastronomie und Hotellerie tätig. 2010 schloss er sein Studium im Qualitäts- und Projektmanagement erfolgreich ab und hilft nun seinen Kund*innen bei dem richtigen Hygienekonzept. „Mir geht es nicht darum, eine Spülmaschine

oder ein Produkt zu verkaufen. Vielmehr kommen Kundinnen und Kunden zu mir, weil sie eine professionelle Lösung suchen. Das kann kein einzelnes Produkt leisten, sondern nur ein Gesamtsystem aus Spülmaschine, Wasseraufbereitung, Spülchemie und passendem Zubehör in Verbindung mit fachlicher Beratung, professioneller Planung und einem erstklassigem Service.“

Wenn ihr also Hilfe benötigt, Fragen habt oder euch einfach einen kompetenten Partner in dieser besonderen Situation an eure Seite wünscht, dann meldet euch bei

