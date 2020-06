Jetzt zur Windjammer-Segelparade anmelden

Bis zum 15. Juli könnt ihr euch für die Windjammer-Segelparade am 12. September anmelden (Bild: Lh Kiel - Bodo Quante)

Die Windjammerparade ist der Klassiker einer jeden Kieler Woche. In diesem Jahr wird sie als Windjammer-Segelparade für alle stattfinden. Alle Segler*innen – egal ob privat, geschäftlich oder traditionell – können teilnehmen und sich jetzt anmelden.

Die Windjammer-Segelparade wird am zweiten KiWo-Sonnabend am 12. September unter dem Motto „#Zusammenhalt“ stehen. Sie ist als gemeinschaftliches Erlebnis an Land und auf dem Wasser konzipiert und soll in diesen besonderen Zeiten ein positives Signal setzen. Alle teilnehmenden Schiffe erhalten die offizielle Kieler-Woche-Flagge in den Maßen 2 x 5 Meter, die dann bei der Parade gehisst wird. Außerdem gibt es für die Teilnehmenden eine Kieler-Woche-Plakette auf Holz mit passender Beschriftung.

Auf dem Wasser werden alle Schiffe in mehreren Gruppen segeln. Die Führung der Gruppen werden Traditionsschiffe übernehmen. Denen wiederum werden die privaten Segler*innen folgen. So wird die Parade ein besonders bunt gemischtes Event zur diesjährigen KiWo werden.

Eine Anmeldung zur Windjammer-Segelparade für alle ist mithilfe des Anmeldeformulars bis zum 15. Juli möglich.

Diese Voraussetzungen solltet ihr mitbringen:

- Segelschiffe mit einer Länge von mindestens zehn Metern

- Mindestgeschwindigkeit von fünf bis sechs Knoten

- UKW-Sprechfunkgerät an Bord sein

- Versicherungsnachweis

- zwei Skipper*innen an Bord