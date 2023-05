(Bild: Sebastian Schulten; Jakob Rask)

Das Prinz Willy in Kiel ist bekannt für seine kleinen aber feinen Konzertabende, bei denen die Künstler*innen für den Hut spielen. Einen festen Eintritt gibt es nicht. In den vergangenen Jahren waren hier echte Kultur-Perlen entdeckt. Mit Josa Barck steht am 25. Mai ein weiteres Nachwuchstalent mit Tiefgang und fettem Sound auf der Bühne.

Der dänische Künstler Josa Barck ist eine besondere Persönlichkeit in der europäischen Pop-Szene. Bereits vor der Veröffentlichung seines Debütalbums „Keep Your Batteries Warm“ hat er fünf Singles veröffentlicht. Nun ergibt sich am 25. Mai die einzigartige Möglichkeit, den Künstler live im Prinz Willy in Kiel zu erleben.

Frei von gesellschaftlichen Zwängen

Barcks zweites Album „An Exile’s Guide To Amnesty“ ist sehr persönlich und wurde zweigeteilt veröffentlicht. Im Rahmen des Albums thematisiert Barck seinen geglückten Selbstfindungsprozess und die Ablösung von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Er beschreibt dies so: „Manchmal scheint es, dass das Fortschrittlichste, was ich jetzt tun kann, darin besteht, einfach nichts zu tun, zumindest nicht erwachsen zu werden.“

Hoffnungsvolle Untertöne

„An Exile’s Guide To Amnesty“ appelliert daher nicht nur an uns alle, alte Strukturen zu überdenken, sondern feiert die Annahme und Akzeptanz des Neuen. Damit ermutigt die LP ihre Zuhörer*innen, die Welt in einem neuen und hellen Licht zu sehen. Dieser zuversichtliche Blick in die Zukunft spiegelt sich in der verträumten und optimistisch klingenden Soundlandschaft des Albums wider, trotz der melancholischen Lyrics.

Josa Barck – 25. Mai – Kiel – Prinz Willy

Weitere Infos findet ihr auf der Website von popup records.