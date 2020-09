(Bild: Vivien Braackert)

0

Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche geht in eine neue Runde. Für die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön findet der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am 6. und 7. Februar 2021 statt.

„Jugend musiziert“ bietet jedes Jahr wechselnde Solo- und Ensemblekategorien an, in denen Kinder und Jugendliche ihr musikalisches Können auf einer öffentlichen Bühne und vor einer Jury zeigen können. Das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30 Minuten. Musiziert wird um Punkte und Preise, wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist.



„Jugend musiziert“ 2021 ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente sowie für die Ensemble-Kategorien Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied (Singstimme und Klavier), Schlagzeug-Ensemble, Besondere Ensembles und „Jumu open“.



Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt vom 12. bis 14. März 2021 in Norderstedt am Landeswettbewerb teil. Wer auf Landesebene mindestens 23 Punkte erspielt und mindestens zwölf Jahre alt ist, fährt als 1. Preisträger*innen aller Bundesländer vom 20. bis 27. Mai 2021 nach Bremen und Bremerhaven zum Bundeswettbewerb.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit dem Gründungsjahr 1964 haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen und in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich „Ehemalige“. Eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musiker*innen hat bei „Jugend musiziert" erste Bühnenerfahrung gesammelt.

Interessierte können sich noch bis zum 15. November anmelden.