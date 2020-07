Die Juli-Ausgabe der KIELerleben ist da!

0

Nun ist der Sommer da! Mit all seiner Kraft und Energie. Auch wir strotzen nur so vor neu gewonnener Lebensfreude, schließlich kehrt das Leben langsam aber allmählich wieder zurück nach Schleswig-Holsteins und in unsere Landeshauptstadt.

Natürlich geht es in unserem Titelthema rund um das Sommererleben. Die Natur blüht auf und die Bienen Summer fröhlich vor sich hin. Davon kann Imkerin Anette Hallenbach übrigens ein Liedchen singen. Im großen Interview erzählt sie, wie sie Imkerin wurde und welche pfiffigen Ideen sie für die Verwertung des Nektars hat. Außerdem berichten Fritz, Benno, Lennart und Marc von ihrem Startup „Daumenschmaus“ und was Trendsportart Bouldern damit zu tun hat.

Sportlich wurde es auch dieses mal für die Redaktion. Mirjam, Sina, Markus und Sebastian zog es bei dem tollen Wetter der vergangenen Wochen ins Freie. Anlässlich des 125. NOK-Jubiläums unternahmen die vier eine ausgiebige Fahrradtour erst über, dann entlang des Nord-Ostsee-Kanals bis zum Gut Wartenberg und zurück. Immerhin standen am Ende des Tages rund 25 Kilometer auf dem Tacho und eine Menge schöner Eindrücke von Kiels Umgebung zu buche.

Schlaue Wetterfrösche sagen voraus, dass der Sommer in diesem Jahr noch jenen von 2019 übertreffen wird. Umso besser, dass wir dort leben, wo andere Urlaub machen: am Meer. Wir haben uns für euch den bewachten Badesteg an der Kiellinien genauer angeschaut. Hier badet ihr kostenlos, legal und könnt die Umkleidekabinen ebenfalls nutzen. Außerdem berichten wir im Stadtgeschehen von den aktuellen Ereignissen in der Landeshauptstadt und was Kiel bewegt.

Wir waren zu Gast bei Medi Kuhlemann, die uns einen Einblick in ihre ganz persönlichen vier Wände gewährt und stellen euch in unserer Rubrik „Wohnen & Wohlfühlen“ ein Handwerker-Spezial vor. Wer den Sommer vor allem in der prallen Sonne verbringt, sollte sich vor der gefährlichen UV-Strahlung in acht nehmen. In „Körper & Seele“ geben wir euch Tipps, wie ihr euch richtig schützt.

Wir haben natürlich noch weitere lesenswerte Artikel und Rubriken für euch zusammengestellt und wünschen euch nun viel Spaß beim Stöbern und Schmökern durch unsere Juli-Ausgabe!

Bleibt gesund!