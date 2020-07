30 bis 35 Völker betreut Anette: Da gibt es einiges zu tun!

0

Pollenkügelchen zum Draufbeißen, Quittensaft als Komponente oder gar Honig mit heimischen Wildkräutern als Alternative zur sonntäglichen Honigstulle. Das sind nur einige der findigen Ideen von Anette Hollenbach. Die Imkerin stellt seit gut zwei Jahren im idyllischen Boklund, am Rande der Hüttener Berge, Honig selbst her.

KIELerleben: Anette, du warst nicht immer Imkerin. Wie kam es dazu?

Annette Hollenbach: Ich komme eigentlich aus dem Vertrieb. 2011 fing ich damit an, das Imkern als Hobby zu betreiben, als Ausgleich für den stressigen Beruf. Als mir mein Job mit einer 6-Tage Woche irgendwann nicht mehr gut tat, habe ich beschlossen, ihn zu kündigen, mir einen Marketingpartner gesucht und das Im- kern zu meinem Beruf gemacht.



Dann erzähle uns doch gerne mal: Woher beziehen deine Bienen ihren Nektar?

Für die Bienen hier auf dem Land ist es schwierig, große Variationen an Blüten zu finden. In der Stadt gibt es mehr Blütenvielfalt. Das bedeutet, dass ich die Bienen zur Blüte bringen muss.

Ich versuche dabei mit meinen Bienenvölkern möglichst weit weg von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen zu stehen, um den Kontakt mit Insektiziden und Pestiziden unbedingt zu vermeiden. Ein Großteil meiner Völker steht in der Regel in Eckernförde, wo meine „Mädels" die prächtig blühenden Straßenränder und die große Stadtgärtnerei nutzen. Auch werde ich dieses Jahr Jungvölker in den Naturpark Hüttener Berge bringen. Aber auch hier vor Ort habe ich Völker stehen. Kürzlich wurden hier neue Stauden und Obstwiesen gepflanzt, in vier oder fünf Jahren wird es herrlich blühen.

Was bedeutet für dich Regionalität?

Zum einen stehen meine Bienenvölker natürlich hier in meiner Region. Ich muss mit den Bienen nicht in andere Landesteile abwandern. Zum anderen versuche ich meine feinen Zutaten möglichst regional einzukaufen. Die neue Ernte Quittensaft kaufe ich bei der Obst- quelle Schuster ein. Nach der diesjährigen Apfelernte beziehe ich den Saft vom FEINHEIMISCH-ObstbauIm ern „Das Apfelschiff“ aus Hollingstedt.

Das ganze Interview lest ihr in unserer Print-Ausgabe und in dem Download-PDF!

Übrigens: Hier geht es zum Gewinnspiel! ---> Wir verlosen gemeinsam mit Annette 5 Geschenkesets

im Wert von 45 euro!