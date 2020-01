33. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

(Bild: SHGF)

Rebecca und Matthias Gfrörer werden ihr Menü in der Gutsküche auf dem Bio Gut Wulksfelde ökologisch und nachhaltig zubereiten. (Bild: SHGF)

Zum 33. Mal ruft das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) kreative und Trend setzende Herdchampions in den Norden, die mit ihrem außergewöhnlichen Gespür für Aromen- und Produkt-Kombinationen begeistern. Traditionell startet die zweite Hälfte am 11. Januar 2020 mit der ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für junge Feinschmecker zwischen 18 und 35 Jahren.

Im Zentrum der 13. Tour de Gourmet Jeunesse am Samstag, 11. Januar 2020, steht Spaß, Genuss, Netzwerk und der Austausch untereinander. Gourmetliebhaber zwischen 18-35 Jahren verleben einen Tag in lockerer Atmosphäre, erweitern dabei ihren kulinarischen Horizont und lernen die vielseitige Gastronomielandschaft des Nordens kennen.

Schwedische Naturküche á la Titti Qvarnström

Am 11. und 12. Januar 2020 reist Schwedens erste und einzige Sterneköchin Titti Qvarnström aus ihrer neuen Wirkungsstätte ‚Mat & Möten‘ in Malmö nach Kiel. Im Romantik Hotel Kieler Kaufmann oberhalb der Kieler Förde wird die Schwedin ihre neue, zeitgemäße ‚Northern Cuisine‘ zusammen mit Lokalmatador Mathias Apelt und seinem Team zubereiten. „Wir Schweden hatten lange Zeit unser eigenes kulinarisches Erbe verloren. Durch die Nordische Küche wird diese Kost neu erfunden. Der Fokus liegt auf reinen Zutaten. Wir verwenden viele fermentierte und eingelegte Produkte, arbeiten gerne mit Säure“, erzählt die selbstbewusste Titti Qvarnström, die ihrer Heimat sehr verbunden ist. Das Menü für 155 Euro ist buchbar unter info@kieler-kaufmann.de.

Wie zu Klassenfahrtzeiten bringt ein moderner Bus die Gäste durch die Winterlandschaft in die gemütliche Gutsküche auf dem Bio Gut Wulksfelde. Ökologie und Nachhaltigkeit haben sich die Gastgeber Rebecca und Matthias Gfrörer auf die Fahnen geschrieben und werden den Zwischen- und Hauptgang als Hommage an die Region kreieren. Als Feinheimisch Mitglied stehen auch in der letzten Station des ereignisreichen Tages heimische Produkte in bester Qualität auf der Speisenkarte. Mit einem Dessert-Circle voller Überraschungen lädt Maître de Cuisine Dirk Werner in das Ringhotel Friederikenhof im Speckgürtel von Lübeck. Preis: 95 Euro inkl. 4-Gänge-Menü, Getränke und Bus-Shuttleservice ab Ahrensburg. Buchung im ‚Ringhotel Friederikenhof‘, Tel.: 0451-800 88 0, E-Mail: mail@friederikenhof.de.

Julia Komp ist nach erfolgreicher Zeit im Sternerestaurant ‚Schloss Loersfeld‘ auf Weltreise gegangen. Davon war sie sechs Monate in Asien unterwegs, um die authentische Küche der Einwohner kennenzulernen. Am 18. und 19. Januar 2020 wird sie im Park Hotel Ahrensburg zeigen, wie ihre Reise sie kulinarisch beeinflusst hat. Seit 1999 begrüßt das 4-Sterne-Hotel mit Blick auf das Renaissance Wasserschloss seine Gäste zum Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Küchenchef Christian Stockmann hat sein Team schon auf die spannende Gastköchin, die viel mit Gewürzen und Aromen arbeitet, eingeschworen. Neu ist der Termin am Samstag, 18. Januar 2020, der noch viel Platz für genussvolle Stunde bereithält. Das 5-Gänge-Menü inkl. korrespondierender Getränke kostet 150 Euro, Reservierung unter info@parkhotel-ahrensburg.de.

