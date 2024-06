(Bild: Julia Meyer)

Wenn die Kieler Woche den Ratsdienergarten in ein Meer aus Farben und Klängen verwandelt, ist es Zeit für die Junge Bühne, ihre Tore zu öffnen. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher*innen, und es gibt jede Menge Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden. Ob beim Tanz, der Musik oder anderen Formen der Jugendkultur – hier ist für jeden etwas dabei.

Krach-Mach-Tach: Vielfalt lautstark gefeiert

Am Freitag, dem 28. Juni, rückt der Krach-Mach-Tach in den Fokus. An diesem besonderen Tag machen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Lärm für Vielfalt und Teilhabe. Der von der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen organisierte Tag bietet inklusive Künstlerinnen eine Bühne und lädt die jüngeren Besucherinnen ein, eigene „Krachmacher“ zu basteln.

Wortgewandte Poesie: Der U-20-Poetry-Slam

Der Sonntag, der 30. Juni, gehört hingegen ganz den Wörtern. Junge Slammerinnen messen sich beim 8. Kieler Woche U-20-Poetry-Slam und zeigen, welche kreativen Schätze in der Deutschen Sprache verborgen liegen. Ab 14 Uhr können sich die Besucherinnen von den Wortakrobat*innen mitreißen lassen.

Ein Raum zum Entdecken und Entspannen

Der Ratsdienergarten präsentiert sich als bunte Erlebniswelt, die zum Verweilen einlädt. Informationsstände von Vereinen und Verbänden bieten Einblicke in ihre Arbeit und die Möglichkeit zum Austausch. Ein Team aus Ehrenamtlichen und Pädagog*innen gewährleistet ein gelungenes Miteinander und setzt auf ein jugend- und familienfreundliches Umfeld – auch ohne Alkoholverkauf.

Barrierefreiheit und Komfort

Dank des Engagements des Kieler-Woche-Fördervereins ist die Nutzung der Bühne auch für Künstler*innen mit Mobilitätseinschränkungen problemlos möglich. Das Gelände bietet außerdem barrierefreie WCs, Wickelräume und Rückzugsorte für Pausen vom bunten Treiben der Veranstaltung.

Playground: Hier sind Jugendliche zum Mitmachen gefragt

Kreativität kennt keine Grenzen

Neben Musik und Kultur auf der Jungen Bühne lockt der angrenzende Playground mit einem vielfältigen Action- und Mitmachangebot. Jugendliche können hier in die Welt von K-Pop, Manga und vielem mehr eintauchen oder in Workshops eigene künstlerische Visionen entwickeln.

Von Sport bis Entspannung

Ob beim Erproben von Parkour und Freerunning oder beim Eintauchen in virtuelle Welten – auf dem Playground ist für jede*n etwas dabei. Und für die wohlverdiente Pause zwischendurch sorgt das Maid Café mit Leckereien und einem entspannten Ambiente.

Weitere Infos online und in den sozialen Medien

Neugierig geworden? Mehr Informationen über das umfangreiche Angebot der Jungen Bühne und des Playgrounds erhalten Interessierte auf der Website www.junge-buehne-kiel.de sowie auf Instagram und Facebook. Die Kieler Woche wartet darauf, von Jugendlichen und Junggebliebenen voller Energie und Kreativität erlebt zu werden!