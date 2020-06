Die Juni-Ausgabe der KIELerleben ist da!

0

Da sind wir wieder! Mit dem Wiedererwachen des Einzelhandels und er Gastronomie melden wir uns mit der Juni-Ausgabe in alter Frische bei euch zurück. Obwohl die Veranstaltungsbranche mit ihren Konzerten, Clubs und Kneipen noch schwer zu kämpfen hat, können wir euch mit dem Start in den Sommer eine abwechslungsreiche und lesenswerte Ausgabe liefern.

Corona ist zwar noch allgegenwärtig, doch mit den Lockerungen der Bundes- und Landesregierung, geht es im Juni endlich wieder raus ins Freie. In unserem Titelthema zeigen wir euch Möglichkeiten auf, wie ihr in kleinen Gruppen oder der Familie einen erholsamen Ausflug auf dem Fahrrad unternehmt. Und im Stadtgeschehen findet ihr die Top News aus der Landeshauptstadt.

Schon mal in einen Tagesausflug nach Heikendorf unternommen? In einer Spezial-Rubrik widmen wir uns dem Vorort von Kiel auf dem Ostufer. Auf 25 Seiten findet ihr sämtliche Infos zu Einzelhandel und Gastronomie des Kurortes mit Erholungsgarantie. Außerdem haben wir mit Heikendorferinnen über den Trend der Hühnerhaltung im eigenen Garten gesprochen. In unseren Tipps erfahrt ihr, was ihr beachten solltet, wenn ihr euch das Federtier zulegt.

Neben unserer Homestory in Wohnen & Wohlfühlen zeigen wir euch die Tipps und Trends in unserer Mode-Rubrik sowie einige wissenswerte Entwicklungen im Bereich Gastronomie. Wie bereits erwähnt, ist es um die Kultur- und Konzertbranche in Corona-Zeiten nicht sehr gut bestellt - einige pfiffige Alternative zu den Massenveranstaltungen haben wir euch dennoch zusammengestellt.

Wir sind auch im anhaltenden Pandemie-Modus für euch da und liefern euch wissenswerte Themen rund um die Landeshauptstadt Kiel. Viel Spaß mit beim Schmöker durch unsere Juni-Ausgabe!