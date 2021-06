Generalintendant Daniel Karasek (m.) und die Indierockband Kettcar vor dem Kieler Schauspielhaus (Bild: Olaf Struck)

Die Darsteller*innen vom Integrativen Theater Kiel „nordbretter" treten diesen Jahr draußen im Freien auf. (Bild: Theater Kiel)

Vom 12. bis 29. August lockt das Sommertheater Kiel für insgesamt 16 Vorstellungen von Friedrich Schillers „Kabale und Liebe” auf das MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, den 11.06.2021 um 10 Uhr.

Diesen Sommer geht es romantisch, dramatisch und vor allem leidenschaftlich her für alle Kieler Theater-Fans, denn Schillers berühmtes Kammerspiel „Kabale und Liebe” kommt an die Kieler Förde – allerdings ganz neu interpretiert. In der Regie von Generalintendant Daniel Karasek wird das Stück zum Open-Air Event vor der maritimen Kulisse des MFG-5-Geländes in Kiel-Holtenau. Neben einer modernen Textfassung erwarten die Gäste exklusiv komponierte Songs von Kettcar, einer der berühmtesten deutschen Indie-Rockbands, die bei allen Vorstellungen live auf der Bühne stehen wird. Angeboten werden ganze 16 Vorstellungen im Zeitraum vom 12. bis zum 29. August.

Der Vorverkauf startet

Am Freitag, den 11. Juni ist es soweit: Ab 10 Uhr gibt es Karten an den Vorverkaufskassen im Opern- und Schauspielhaus, telefonisch unter (0431) 90 19 01 oder online auf der Website des Kieler Theaters. Die Eintrittspreise für die Premiere liegen zwischen 35 und 85 Euro, bei allen weiteren Vorstellungen zwischen 30 und 79 Euro. Schüler*innen Studierende und schwerbehinderte Menschen erhalten bis auf zur Premiere eine Ermäßigung von 30%. Insgesamt stehen rund 500 Tickets zum Verkauf. Wer sich das aufregende Open-Air Event nicht entgehen lassen möchte, sollte also schnell zuschlagen und sich Karten sichern. Jedes Ticket wird jedoch ausschließlich personalisiert verkauft und darf somit nicht an Dritte weitergegeben werden. Der ausgeklügelte Sitzplan im „Duo-Schachbrettmuster” erlaubt es jeweils zwei Personen nebeneinander zu sitzen und sichert gleichzeitig den nötigen Abstand zu anderen Gästen auf der Tribüne. Außerdem haben die Veranstaltenden ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Schutz aller Gäste erarbeitet.

Rundumversorgung

Für das kulinarische Wohl aller Gäste ist gesorgt, denn die Kieler Craftbeer-Brauerei lille und seine Partner MOBY, Hofbäckerei Bornhorst und Packeis bieten ein leckeres und reichhaltiges Catering in ihren Foodtrucks an. Die Anreise und Mobilität vor Ort verlaufen ebenfalls unkompliziert und zuverlässig: Jeeps des Shuttle-Service von Premium Mobile Kuntz bringen die Gäste von der regelmäßig angefahrenen Bushaltestelle Schusterkrug zum MFG-5-Gelände und auch E-Scooter von TIER stehen bereit.

Das war’s noch nicht

„Kabale und Liebe” soll aber nicht das einzige Theater an der frischen Luft bleiben. Diesen Sommer zeigt sich auch das inklusive Ensemble nordbretter | Integratives Theater Kiel an drei öffentlichen Plätzen mit ihrer Produktion „nordbretter überall – GEHEN ORDNEN WARTEN”.

Die neun Spieler*innen mit und ohne Behinderung treten unter Leitung von Claudia Felicitas Schmidt an den folgenden Orten und Terminen auf:

Samstag, 12. Juni um 18:30 Uhr im Werftpark (Plateau im Park)

Mittwoch, 16. Juni um 18:30 Uhr im Ratsdienergarten (Stirnseite des Kleinen Kiels)

Samstag, 19. Juni um 18:30 Uhr am Lessingslatz (Vorplatz der Lessinghalle)

In dem rund 20-minütigen Stück geht es um die Sehnsucht gesehen zu werden, das Gehen der immer gleichen Wege und die Tatsache, dass die Menschen immerzu mit Warten beschäftigt sind.