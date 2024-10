Karoline Schuch (r.) steht bereits im Herbst 2024 mit Almila Bagriacik vor der Kamera. (Bild: NDR/Markus Höhn)

Karoline Schuch übernimmt die Rolle als Kieler Tatort-Kommissarin und beerbt damit den beliebten Klaus Borowski alias Axel Milberg. Die vielseitige Schauspielerin ist keine Unbekannte, denn sie hat bereits in einer anderen Tatort-Rolle begeistert.

Ein neues Gesicht im Kieler „Tatort“

Das Kieler NDR „Tatort“-Team bekommt frischen Wind: Karoline Schuch schlüpft in die Rolle der Polizei-Psychologin Elli Krieger und wird gemeinsam mit Hauptkommissarin Mila Sahin, gespielt von der Grimmepreisträgerin Almila Bagriacik, auf Verbrecherjagd gehen. Nachdem Axel Milberg nach mehr als 20 Jahren als Kommissar Klaus Borowski verabschiedet wurde, läutet Schuchs Einstieg eine spannende neue Phase ein.

Eine beeindruckende Karriere

Karoline Schuch, 1981 in Jena geboren, hat sich in der deutschen Film- und Fernsehwelt einen Namen gemacht. Frühe Hauptrollen in „Verbotene Liebe“ und als Tochter von Kommissar Schenk im „Tatort“ machten sie bekannt. Weitere bedeutende Projekte umfassen „Das Geheimnis des Totenwaldes“, wofür sie den Bayerischen Fernsehpreis erhielt, sowie beeindruckende Auftritte in „Katharina Luther“ und Michael „Bully“ Herbigs „Ballon“.

Vom Nachwuchstalent zum Star

Schuchs Karriere erreichte einen Höhepunkt, als sie 2008 für eine Frankfurter „Tatort“-Folge ausgezeichnet wurde. Ihre vielseitige schauspielerische Palette erstreckt sich über preisgekrönte Produktionen wie „Krupp – Eine Familie zwischen Krieg und Frieden“ und dem Kinohit „Wir sind die Neuen“.

Eine neue Ära beginnt

Im Herbst werden Schuch und Bagriacik erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen, produziert von Nordfilm. Mit ihrer Erfahrung und ihrem bisherigen Tatort-Know-how bringt Schuch frischen Wind in die Kieler Ermittlungen. Freuen Sie sich auf mitreißende Kriminalgeschichten und eine neue Ära des „Tatorts“ mit einer beeindruckenden Schauspielerin an der Spitze!