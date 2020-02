Das Prinzenpaar begrüßt traditionell alle Gäste im Festsaal des Kieler Schlosses (Bild: Stiftung Drachensee)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gehörte zu der begeisterten Festgesellschaft zum 50. Jubiläum des Karnevals (Bild: Stiftung Drachensee)

Auf euch wartet ein abwechslungsreiches Programm auf und neben der Bühne (Bild: Stiftung Drachensee)

0

ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ Klamauk und gute Stimmung im Kieler Schloss – am 25. Februar steigt der inklusive Karneval bereits zum 52. Mal. Hier feiern Menschen mit und ohne Behinderung ausgelassen Seite an Seite.

Seit über 40 Jahren ist der Inklusive Karneval eine feste Instanz für die Karnevalisten im Norden. Gemeinsam organisieren der Komitee Kieler Karneval e.V. (KKK), die Werk- und Betreuungsstätte für Körperbehinderte gGmbH und die Stiftung Drachensee die bunte Veranstaltung im Kieler Schloss – und das erfolgreich. Etwa 800 Gäste mit und ohne Behinderungen feiern hier alljährlich die bunteste Partie Kiels. Als offene Veranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderungen genießt die größte Karnevalsveranstaltung Kiels hohe Beliebtheit bei allen nordischen Jecken.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gehörte zu der begeisterten Festgesellschaft zum 50. Jubiläum des Karnevals (Bild: Stiftung Drachensee)

Jedes Jahr aufs Neue lassen sich die Organisatoren des Gemeinschaftsprojektes ein abwechslungsreiches Programm für traditionelle Karnevalisten und feierfreudige Faschingsenthusiasten einfallen. Dabei möchte das Komitee alle Kieler für den Karneval begeistern und weitere Mitwirkende für die Vereine werben.

Neu ist in diesem Jahr, dass erstmal eine Präsidentin dem Karneval vorsteht und dazu einlädt. Außerdem wird es eine Büttenrede in Leichter Sprache geben und das schönste Kostüm erhält mit dem Prinzenorden eine besondere Auszeichnung. Ab 19.11 Uhr verwandelt das KKK mit dem Einzug des Prinzenpaares Kerstin I und Martin I und des Kinderprinzenpaares Jette I und Collin I den Festsaal des Kieler Schlosses in eine Hochburg des närrischen Treibens. Es wird Gardetänze, Gesang und Comedyacts und vieles mehr geben.

Auf euch wartet ein abwechslungsreiches Programm auf und neben der Bühne (Bild: Stiftung Drachensee)

Anschließend findet die Party in den Räumen des Schlosses mit DJ Gary und der Livemusik mit Joachim Prechtl Solo & Band statt. Gegen einen Aufpreis stehen euch das Buffet und offene Bars zur Verfügung. Und in einer Fotobox könnt ihr eure gemeinsamen Erinnerungen festhalten und als Andenken mit nach Hause nehmen. Karten erhaltet ihr über das Konzerthaus Streiber. Weitere Infos unter www.drachensee.de.

Das Wichtigste in Kürze

Dienstag 25. Februar 2020

Beginn 19.11 Uhr, Einlass 18 Uhr

Kieler Schloss, Schlossplatz 1

Eintritt 7,77 Euro im Vorverkauf. Keine Abendkasse vorhanden.