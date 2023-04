Am 29. und 30. April wird bunt in Kiels Innenstadt! (Bild: Kiel-Marketing/Nicole Riederer )

Nicht nur der Frühling, sondern auch „Kiel blüht auf“ erwacht am 29. und 30. April in neuer Frische aus dem Winterschlaf.

An diesem Veranstaltungswochenende verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Blumenmeer: Regionale Händler*innen und Gärtnereien laden am 29. und 30. April zum Schlendern durch die Innenstadt ein. Neben dem Pflanzenangebot können sich die Besucher*innen auf Sport-, Outdoor- und Gartengestaltungsequipment freuen. Das bunte Kiezfest in der Kehden- und Kütherstraße solltest du auf keinen Fall verpassen! Ein vielfältiges Mitmachprogramm mit einer gemeinsamen Pflanzaktion steht auf dem Programm.

Zusätzlich haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Kieler Geschäfte geöffnet und laden herzlich zum Frühlingsshopping ein. Mehr Informationen unter: www.kiel-sailing-city.de/veranstaltungen.