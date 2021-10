Hier wird gezeigt, wie Herausforderungen bewältigt werden, wenn die Idee zur Praxis wird. (Bild: Yooweedoo Ideenwettbewerb)

Die Start-ups von heute sind die nachhaltig erfolgreichen Unternehmen von morgen. Dafür will die Hochschulinitiative yooweedoo sorgen.

Ideenreiche hochmotivierte Gründer*innen sind diejenigen, die neue Projekte mit Schwung nach vorne bringen. Doch allein das reicht manchmal leider nicht. Die Initiative yooweedoo hat deshalb ein klares Ziel und zwar die Unterstützung der begeisterten Gründer*innen, die nachhaltige, gemeinwohlorientierte und sozialunternehmerische Projekte, Vereine wie auch Start-ups groß werden lassen wollen. Ihre Akademie für Social Entrepreneurship bietet dazu Onlinekurse, Workshops und Projektberatung an. In Kürze geht es dabei sogar mit ihrem Winterprogramm los. Die ersten beiden großen Veranstaltungen starten unter dem Titel „Social Enterprise Accelerator” und „Design your Career” bereits Ende Oktober. Deshalb ist dafür am 17.10.2021 schon der Anmeldeschluss.

Was erwartet euch?

Bei ersterer geht es in der Zeit von Oktober bis Februar darum, in kleinen Workshops die Projekte weiterzuentwickeln und den Prozess zu organisieren. Mit „Design your Career” startet einen Tag später eine Veranstaltungsreihe nur für Frauen. Dabei geht es darum den richtigen unternehmerischen Karriereweg entsprechend der eigenen Fähigkeiten, Werte und Lebensziele zu finden und zu gestalten.

Das sind aber nur zwei der zwölf Veranstaltungen, die sich ab Oktober und November belegen lassen. Von Crowdfunding über Selbstführung sollte für jede*n was dabei sein. Mehr Infos mit denen ihr die richtigen Workshops für euer Projekt belegen könnt, findet ihr unter: www.yooweedoo.org.

