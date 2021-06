Als Mitglied der STRING-Kooperation wird die Stadt Kiel grüne Technologien und den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur vorantreiben. (Bild: KL-Redaktion)

Zum 1. Juli erhält Kiel nun zunächst einen Observer-Status, die Entscheidung über die volle Mitgliedschaft fällt zum 1. Oktober 2022.

Die politische Kooperation STRING (South Western Baltic Sea Transregional Cooperation - Implementing New Geography) hat sich den Ausbau von Infrastruktur und Umwelttechnologien in Nordeuropa zum Ziel gesetzt. Die Mitglieder – vier Staaten, acht Regionen, fünf Städte und drei Metropolregionen mit insgesamt vierzehn Millionen Einwohner*innen – möchten sich zu einem weltweit anerkannten „Green Hub“ entwickeln.Auch die Landeshauptstadt wird künftig Teil der Kooperation sein. Das politische Forum von STRING hat am 1. Juni beschlossen, dem Antrag auf Mitgliedschaft stattzugeben. Zum 1. Juli erhält Kiel nun zunächst einen Observer-Status, die Entscheidung über die volle Mitgliedschaft fällt zum 1. Oktober 2022.

„Mit der Mitgliedschaft bei STRING entwickeln wir unser internationales Engagement weiter. Gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen aus Nordeuropa können wir nun wichtige Entwicklungen in den Bereichen nachhaltige Mobilität, grünes Wachstum und Digitalisierung anschieben und mitgestalten“,

erklärt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der sich schon auf den regelmäßigen Austausch mit seinen Amtskolleg*innen zum Beispiel aus Göteborg, Malmö, Oslo, Hamburg oder Kopenhagen freut. Weitere Informationen zur Kooperation gibt es unter www.stringnetwork.org.