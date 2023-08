Der Tag am Kai ist ein Fest für die ganze Familie.

Am Sonntag, den 3. September findet von 11 bis 17 Uhr am Tiessenkai in Kiel-Holtenau zum 12. Mal der „Tag am Kai“ (TAK) statt. In diesem Jahr geht es vor allem darum, gemeinsam mit Familie und Freund*innen zu feiern.

Seit 2010 wir der TAK jedes Jahr vom Verein Transmare e. V. veranstaltet. Transmare setzt sich für ein besseres Verständnis für den Natur- und Kulturraum Meer und Küste ein und präsentiert ein buntes Programm aus Kultur, Freizeit, Wirtschaft und Wissenschaft rund um maritime Themen. Über die gesamte Länge des Tiessenkais zeigen Künstler*innen und Handwerker*innen aus Kiel-Holtenau und Umgebung ihre Kreationen.

Für kulinarischen Genuss sorgen „Schiffercafe“, „Kombüse“ und „Kajkante“ mit allem, was an die Küsten und in den Bauch gehört: Fischbrötchen, Crêpes, Eis, Getränke und Grillgut.

Essbare Algen sind nicht nur gesund, sondern sprechen den sechsten Geschmackssinn „Umami“ an. Infos gibt es hierzu von oceanBASIS mit seinen „Meeresgarten“-Algenflakes. Die maritime Naturkosmetik „Oceanwell“ ist mit Beratung und Produkten auch wieder dabei. Das seit 23 Jahren am Tiessenkai ansässige Unternehmen CRM – Coastal Research & Management informiert mit Postern und Vorträgen über die Meeresumwelt.

Das ist längst nicht alles ...

Außerdem präsentieren zahlreiche Vereine und Organisationen ihre wichtigen Beiträge zu einer lebendigen und demokratischen Gesellschaft: Die Seebadeanstalt Holtenau, der TuS Holtenau mit seinem breiten Spektrum an Sportarten, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit ihrem Seenotkreuzer „Berlin“, das Diakonische Werk und die Seemannsmission sind dabei.

Auch wieder mit von der Partie ist One Earth One Ocean e. V., der seine „Seekuh“ mitbringt. Last but not least zeigt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) was es heißt, Kanal, Schleusen, Wasserwege und Tiessenkai zu organisieren und zukunftsfähig zu machen. Und wer weiß – vielleicht öffnet die Hausherrin auch wieder die Tür zum Leuchtturm ...

Informationen und Impressionen auf www.tag-am-kai.de