Kiel: Nachhaltigkeitspreis 2021 in Sicht?

Kiel ist bereits Zero Waste City - bald auch gekrönt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis?

Kiel ist neben München und Stuttgart für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert und im Finale. Was bedeutet das?

Wer wurde eigentlich nominiert?

Prämiert werden Kommunen, die sich mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung auseinandersetzen. Unser Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich über die Nominierung: „Kiel ist die einzige deutsche Großstadt, die direkt am Meer liegt. Das prägt uns. Der Hafen als Tor zur Welt macht uns Kieler*innen sehr deutlich, dass gerade, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht, globale und lokale Verantwortung ganz dicht beieinanderliegen. Wir wollen der ökologischste Hafen Europas werden.“

Weiter sieht Kämpfer großes Potential in dem neuen Hafen-Konzept und der allgemeinen Feinfühligkeit aufgrund der Lage am Meer: „Unser Blue Port Konzept sieht hohe Investitionen in Landstromanlagen vor und gleichzeitig sind wir ein sicherer Hafen für gerettete Mittelmeerflüchtlinge. Das Meer ist Seismograph für Umweltverschmutzungen und Klimawandel. Vom Steigen der Meeresspiegel sind wir hier unmittelbar betroffen und wenn irgendwo auf der Welt Plastik oder Öl in die Meere gelangen, bekommen wir das auch hier zu spüren. Auch deshalb sind wir Zero-Waste-Stadt. Unser Motto für Nachhaltigkeit lautet aus diesen und noch vielen anderen Gründen: Für Kiel und die Welt – global denken, lokal durchstarten.“

Und wieso wurde Kiel nominiert?

In der Kurzbegründung der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) werden vor allem die folgenden Punkte gelobt:

- als Agenda-2030-Kommune und einzige deutsche Landeshauptstadt am Meer sieht sich Kiel in besonderer Verantwortung zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele, vor allem in puncto Klimaschutz.

- seit 1996 Klimaschutzstadt

- rief als erste deutsche Landeshauptstadt den Klimanotstand aus

- Ziel: Klimaneutral deutlich vor 2050

Maßnahmen in Kiel für die Klimaneutralität

- Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes für Unternehmen

- fahrradfreundliche Ausbau des ÖPNV

- Inbetriebnahme eines Küstenkraftwerks

Als erste Zero Waste City Deutschlands gelingt Kiel die Verknüpfung von Klima-, Ressourcen und Meeresschutz, zum Beispiel mit dem hocheffizienten Klärwerk Bülk, einer mit 100 % Ökostrom betriebenen Landstromanlage sowie der Pfandbecher-Initiative „Kiel geht Mehrweg

Was hat Kiel davon?

Die Auszeichnung ist mit je 30.000 Euro für Nachhaltigkeitsprojekte von der Allianz Umweltstiftung dotiert. Die erfolgreichsten Kommunen sind während des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 3. und 4. Dezember 2020 in Düsseldorf zu Gast.

Ein Video dazu und Informationen stehen auf www.kiel.de/dnp.