Zum vierzehnten Mal geben Ateliers und Galerien Interessierten einen Einblick in die Welt der Kunst. Die Kieler Ateliertage am 25. und 26. September zeigen Kunst in ihrer einzigartigen Vielfalt.

Insgesamt nehmen 73 Ateliers, Galerien und Werkstätten teil. Das Publikum ist eingeladen, mit den Künstler*innen in einen unmittelbaren Dialog zu kommen und sich über die Inspiration hinter den Kunstwerken, ihre Arbeitsweisen und Techniken zu informieren. Die Landeshauptstadt hat viel zu bieten, was Kunst angeht, manches offenbart sich aber erst auf den zweiten Blick.

Die Kieler Ateliertage sind die ideale Gelegenheit, die facettenreiche Kunstszene der Region in all ihrer Fülle kennenzulernen. Von Öl- und Acrylmalerei über Fotografie bis hin zu Skulpturen und Bildhauerei – dem Spektrum an Stilen und künstlerischen Techniken ist hier keine Grenze gesetzt. Die Veranstaltung ist außerdem nicht nur auf die Kieler Innenstadt begrenzt, Galerien und Ausstellung finden sich im gesamten Einzugsgebiet der Stadt, von Quarnbek bis Heikendorf.

In allen teilnehmenden Galerien und Ateliers ist der Eintritt frei. Einen Überblick gibt es unter http://www.kieler-ateliertage.de.

25. & 26. September, 11-18 Uhr