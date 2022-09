Bei den Ateliertagen am 24. und 25. September habt ihr die Möglichkeit, mit den Künstler:innen in den Austausch zu treten. (Bild: Constantin Schröder, Anne-Katrin Schön, Juliette Bergmann, Maria Funcke)

Am 24. und 25. September öffnen 73 teilnehmende Ateliers, Galerien und Werkstätten ihre Türen und laden Kunstversierte und die, die es vielleicht noch werden möchten, ein.

Wie in jedem Jahr bieten die Kieler Ateliertage dem interessierten Publikum die Möglichkeit, mit Kunstschaffenden in den Dialog zu treten und ihre Arbeitsweise und Werke kennenzulernen. Bei einer Tour durch die Stadt kann man die große Vielfalt kennenlernen, die das künstlerische Kiel zu bieten hat, und damit zahlreiche Postionen entdecken. Die persönliche Kunstroute lässt sich anhand der Künstler:innenporträts auf der Website und des Programmhefts zusammenstellen. Geöffnet sind die meisten Ateliers an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Diese beiden Tage sind für alle Neulinge auf dem Gebiet eine gute Gelegenheit, in die Kunstwelt hineinzuschnuppern.

24. + 25. September • in allen teilnehmenden Kieler Ateliers