Der Kieler BrustkrebsSprotten e. V. wurde von der Jury der größten deutschen Krebs-Convention YES!CON für den Förderpreis SHINE A LIGHT nominiert – und braucht nun deine Stimme für Platz 1!

Es ist die unglaubliche Vielfalt der ehrenamtlichen Aktivitäten, die die Jury der größten deutschen Krebs-Convention YES!CON überzeugt hat, den Kieler Selbsthilfeverein BrustkrebsSprotten e. V. als eine von 3 Krebsinitiativen bundesweit für den Förderpreis SHINE A LIGHT zu nominieren. Mit Telefonseelsorge, Klönschnacktreffen, vor allem aber vielfältigen Bewegungs- und Begegnungsangeboten wurde eine Lebensfreude-Initiative geschaffen, die neuerkrankte junge Frauen auffängt und durch die dunkle Phase der Therapie zurück ins Leben lotst.

Liebevolle Unterstützung

Jede achte Frau erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs bei sinkendem Erkrankungsalter. Die jüngsten Mitglieder der BrustkrebsSprotten sind gerade mal Mitte zwanzig. Auf Fragen zu Familienplanung, Kinderversorgung und Wiedereinstieg in den Job finden sie im Selbsthilfe-Austausch genauso Antworten wie zur Brust-Rekonstruktion oder Behandlung von Nebenwirkungen während der Chemotherapie. Insbesondere aber erleben sie Gesundete, die mit Power und Erfahrungsschatz unterstützen und helfen, das psychische Gleichgewicht wieder herzustellen.

Brustkrebsselbthilfe im Scheinwerferlicht

Um die deutschlandweit noch seltene Selbsthilfe für junge Brustkrebserkrankte zu kompensieren, hatten die Kieler BrustkrebsSprotten im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel „MUTMACHERINNEN - Power-Impulse für ein Leben mit Brustkrebs“ veröffentlicht, „um allen die Power unseres Netzwerkes zukommen zu lassen, die nicht die Chance eines so wertvollen, dynamischen Selbsthilfevereins vor Ort haben¶ (Herausgeberin Esther Irmer). Zudem wurde eine bundesweit bisher einzigartige OnkoSprotten-Kooperation mit dem Uniklinikum gestartet, um direkt und unmittelbar im Zeitpunkt der Diagnose helfen zu können. Nun werden die ehrenamtlichen Vereinsvorstände in Berlin die ganz große Aufmerksamkeit erhalten und freuen sich darauf, viele Nachahmer*innen zu inspirieren.

Sieger des Förderpreises SHINE A LIGHT wird die Initiative, die die meisten Online-Stimmen erhält. Das Voting läuft bis zum 29. September unter www.yescon.org/shine-a-light/