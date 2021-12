In der TV-Sendung verzauberte Archippe Sarah Connor, Mark Forster und das Publikum. (Bild: Christoph Assmann ProSiebenSAT.1 / Christoph Assmann)

Archippe Mbongue Ombang sang sich in der TV-Castingshow The Voice Of Germany bis ins Halbfinale, dann war Schluss. Am 23. Dezember steht der 21-jährige Kieler bei einem Weihnachts-Special auf der Bühne in der Bethlehemkirche in Pries-Friedrichsort.

Als sich Soul-Sängerin und Jurorin in der TV-Castingshow The Voice Of Germany, Sarah Connor, während seines Vorsingens zu ihm umdrehte und so ihr Interesse am Coaching des Kieler Nachwuchssängers kundgab, muss es sich wie das vorgezogene Weihnachtsfest für Archippe Mbongue Ombang angefühlt haben. Archippe singt leidenschaftlich gern und arbeitet an einer Karriere als Herz-Chirurg. Dafür kam der 21-Jährige vor einem Jahr nach Kiel. Geboren ist Archippe Mbongue Ombang in Kamerun.

Runde um Runde ersang sich Archippe in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer – sogar ins Halbfinale brachte es der angehende Mediziner. Hier war allerdings „Endstation“, sodass er nicht an der Finalshow am 19. Dezember teilnahm.

Für Archippe jedoch kein Grund zum Trauern, denn die Musik wird den GEsangstalent in jedem Fall treu bleiben. So singt er einen Tag vor Heiligabend eine Reihe von Weihnachtsliedern in der Friedrichsorter Bethlehemkirche.