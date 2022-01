Gestochen scharf ist das Bild der Rovers Curiosity auf dem Mars. (Bild: NASA/JPL)

Der Jahresvortrag „Von der Kieler Förde zum Mars. Mars Science Laboratory“ von Prof. Wimmer-Schweingruber, Professor am Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der CAU, beginnt am 24. Januar um 19 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses, Fleethörn 9.

Ist ein Leben auf dem Mars möglich? Und welchen Gefahren sind Menschen – im Falle einer Reise zum Mars – durch die Weltraumstrahlung ausgesetzt? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Vortrages, mit dem die Landeshauptstadt Kiel und die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft (SHUG) ins neue Jahr starten.

Prof. Wimmer-Schweingruber berichtet von der aufregenden Landung des NASA-Rovers „Curiosity“ 2012 auf dem Mars. An Bord ist ein Gerät zur Strahlungsmessung, das von Wimmer-Schweingruber und seinem Team entwickelt und gebaut wurde. Wimmer-Schweingruber lehrt seit 2002 an der CAU Physik und ist an zahlreichen Weltraummissionen der NASA, der ESA und auch an der chinesischen Mondmission Chang‘E 4 maßgeblich beteiligt. 2021 erhielt er für diesen letzten Beitrag den renommierten „International Cooperation Zhongguancun Award 2020“ der Stadt Peking. Er erforscht mit seiner Abteilung und in internationalen Kooperationen den Sonnenwind und die Teilchenstrahlung im Sonnensystem und wie diese mit Körpern wechselwirkt.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter kduhnke@shug.uni-kiel.de oder Tel.: (0431) 880 16 96.

24. Januar • Ratssaal, Kieler Rathaus