In einem ersten Teil stellen wir euch eine Reihe von Geschenkideen zusammen, mit ihr euren Lieben eine Freude machen könnt. (Bild: KL-Redaktion)

Nun wird es festlich in der Landeshauptstadt! Lasst euch von diesen Geschenkideen zu Weihnachten von Kieler Einzelhändlern verzaubern.

Wer auf der Suche nach handgemachten Unikaten ist, sollte bei Martin Wolke und seiner Neptuns Geschmeide vorbeischauen. Hier warten wunderschöne Accessoires in maritimer Optik auf euch. Dabei gibt es keine Ware von der Stange, sondern einzigartige Stücke, die ihr so sicher nirgends sonst findet. PS: Die Neptunsgeschmeide Adventsscheune öffnet im Dezember ihre Tore für euch: Gürtel, Schließen, Schmuck und Wohnaccessoires findet ihr von Mittwoch bis Samstag, von 11 bis 19 Uhr in der Alten Landstraße 46 in Quarnbek.

Mehr unter Tel.: (04340) 403 62 82, ahoi@neptunsgeschmeide.de, www.neptunsgeschmeide.de.

Das Schmucklabel 2Blings, das Belinda Baisch eigens in ihrem Laden 2B big in fashion im CITTI-Park anfertigt, hält die passende Kleinigkeit für die beste Freundin, die Mama oder auch die Schwiegermutti bereit. Fein und individuell nach Wunsch hergestellt, zaubert es den Beschenkten ganz sicher ein Lächeln ins Gesicht! Kommt vorbei!

Wenn es draußen wieder kälter wird und drinnen die ersten weihnachtlichen Töne im Radio erklingen, wird es Zeit, neue Dekohighlights zu setzen und adventliches Flair ins Haus zu holen. Goldakzente und schwarze Elemente liegen dieses Jahr im Trend und genau diese Farben sind erhältlich bei Siak Apart in der Kolberger Straße 15 in Nortorf – an den Adventssamstagen sogar bis 16 Uhr. Neben Dekorationsartikeln bietet das Geschäft auch stilvolle Kleidung und wärmende Accessoires für den Ausflug zum Weihnachtsmarkt an.

derHeimathafen ist wunderschön weihnachtlich geschmückt. Hier findet man die tollsten Geschenkideen, die alle unter dem Motto „nachhaltig.genuss.leben“ stehen. Was können die Betreiber Sabine und Andreas besonders empfehlen?

Sabine: Hier, probiert mal: eine Feigenpraline. Die Calabacita-Feige, eine kleine spanische Berg-Feige, wird handwerklich mit einer Mandel-Praliné-Masse gefüllt und von belgischer Schokolade (71% vegan) ummantelt. Sie ist nur ein Beispiel für unser feinstes Schokoladen-Sortiment.

Andreas: Der Haselnuss-Likör aus Südtirol ist etwas ganz Besonderes. Haselnüsse aus dem Piemont verleihen ihm ein unvergleichliches Aroma, das mit etwas Kakao und einem Schuss Rum abgerundet wird. Der Wein des Monats kommt von der Familie Keth aus Rheinhessen – ein St. Laurent, der sehr gut zur Festtagsküche passt. Alles natürlich aus ökologischer Erzeugung.

Sabine: Nicht essbar, aber auch ein Genuss, sind zum Beispiel Badepralinen oder Vintage-Lieblingsstücke. Gerne und liebevoll verpacken wir Geschenke und bieten auch einen Lieferservice in Kiel an.

Andreas: Ein besonderes Schmankerl:

Der Flensburger Illustrator Johann Lewy, von dem wir auch wunderschöne Postkarten und Papeterie anbieten, hat uns eine eigene wunderschöne Gutscheinkarte entworfen. Wenn das nicht eine tolle Geschenkidee für wirklich jede*n ist?

derHeimathafen,

Schülperbaum 2, Kiel,

Tel.: (0431) 364 49 36,

www.derheimathafen.net

Wer nach einer ausgefallenen Geschenkidee sucht, wird bei HAFENSINNE in Heikendorf fündig. Hier verkauft Ivonne Schwark seit Kurzem Akustikbilder. Noch nie davon gehört? Akustikbilder beruhigen den Raum, schaffen Sprachverständlichkeit und verschaffen euch mehr Ruhe. Sie sind Breitbandabsorber, die speziell auf den menschlichen Stimmbereich ausgerichtet sind und entziehen dem Schall beim Auftreffen etwa 85 Prozent seiner Energie. Auch optisch sorgen sie für mehr Lebensqualität im eigenen Raum. Die Akustikbilder sehen schön aus und verleihen euren vier Wänden eine persönliche Note, denn ihr bestimmt, mit welchem Motiv sie bezogen werden sollen. Dazu könnt ihr

Ivonne einfach eure Lieblingsfotos geben – für ein einmaliges Bild, dessen Farben sich über viele Jahre halten. Sollte euch das Motiv irgendwann mal nicht mehr gefallen, können die Bilder sogar neu bezogen werden. Zusätzlich sind die Wandbilder robust, strapazierfähig und leicht zu pflegen – einfach nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Neugierig geworden? Dann schaut mal in der Hafenstraße vorbei oder ruft Ivonne an – sie freut sich auf eure Anfrage.

HAFENSINNE,

Hafenstraße 19, 24226 Heikendorf,

Tel.: (0431) 668 82 66, www.hafensinne.de

Schaut doch mal beim Weihnachtsbummel im Werkstattladen in der Holstenstraße vorbei. Der Pop-up-Store des Handwerkerhofs fecit ist ein Projekt der Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e. V. für Menschen mit Assistenzbedarf und gastiert nach der Premiere in 2020 zum zweiten Mal in der Holstenstraße 49. Erstmalig verkaufen die Produzent*innen ihr liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk dabei selbst.

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: 10 bis 16 Uhr, Mittwoch: Ruhetag Donnerstag und Freitag: 12 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 14 Uhr

Kiel ist auf dem Weg zur Zero.Waste.City! Dazu gehört die gemeinsame Vermeidung von Abfall und die Schonung von Ressourcen – dies sind auch in der Vorweihnachtszeit aktuelle und wichtige Themen. Denn Weihnachten kann mit wenig Abfall und geringem Ressourcenverbrauch ein umso besinnlicheres und achtsameres Fest werden. Zum Beispiel indem auf Geschenkpapier verzichtet wird und Geschenke stattdessen in Stoff gewickelt oder in Geschenktüten und -schachteln verpackt werden. Gutscheine für gemeinsam verbrachte Zeit oder sonstige Aktivitäten sind auch eine gute abfallarme Alternative und kommen zudem ganz ohne Verpackung aus. Weitere Tipps und Tricks gibt es beim digitalen Zero Waste-Adventskalender. Dort warten hinter jedem Türchen schöne, nützliche und gesunde Zero Waste-Preise sowie ein großer Hauptgewinn.

Öffnet dafür täglich unter www.kiel.de/zerowasteadvent ein digitales Türchen, löst wissenswerte Rätselfragen und entdeckt spielerisch, wie ihr in eurem Alltag Ressourcen schützen und Abfälle vermeiden können.

An Weihnachten versammeln sich Familie und Freunde, um Zeit miteinander zu verbringen und in Erinnerungen zu schwelgen. Dafür gibt es zum Fest kaum ein Geschenk, das gemeinsame Erinnerungen so einfach einfangen und Emotionen so intensiv transportieren kann wie Fotos. Das Team von druckart! ist genau dafür da – um Verbundenheit zu schaffen und Geschichten zu verschenken.

Das gelingt ihnen mit einer vielfältigen Auswahl an qualitativ hochwertigen Fotogeschenkideen. Da druckart! auf den Fotodruck spezialisiert ist, kann hier höchste Qualität sowohl im Groß- als auch im Kleinformat garantiert werden. Auf Leinwänden erstrahlen die Lieblingsbilder in unterschiedlichsten Formen in einem ganz neuen Glanz. Manche Momente können am besten in voller Breite und Weite festgehalten werden. Da ist ein Panoramabild ideal.

Nicht nur zum Aufhängen und Ansehen, sondern auch praktisch können die persönlichen Geschenke sein. Von Tassen in verschiedensten Farben, über Kühlschrankmagnete bis hin zu Schiefertafeln kann fast alles personalisiert und individuell verziert werden. So bleiben die schönsten Momente auch im Alltag vor Augen.

Für eine umfangreiche Beratung zum perfekten Fotogeschenk steht euch das Team gerne zur Verfügung. Weitere Infos findet ihr unter www.druckart-kiel.de.