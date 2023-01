Nils Koepchen, Tim Grossmann und Tobias Pörtner (v.l.) sind die Gründer von Explo. (Bild: Explo)

Tim Grossmann ist einer der Gründer von Explo, einer Content-Plattform mit Location-, Hotel- und Food-Tipps in Kurzvideo-Form. Wie ihn eine Reise ans andere Ende der Welt auf die Idee brachte.

KIELerleben: Tim, was genau ist Explo?

Explo ist eine Plattform, mit der wir Inspirationen für lokale Erlebnisse über Kurzform-Videos liefern, die – speziell jüngere – Menschen zu echten Besuchen inspiriert. Mit unserer App helfen wir, authentische Erlebnisse in eurer Umgebung zu finden, egal wo auf der Welt ihr gerade seid.

Wie ist die Idee entstanden?

Als ich selbst Influencer auf Instagram war und in dem Zuge den weltweit größten Instagram Bot gebaut habe, war ich oft auf Meet-Ups und habe vermehrt mitbekommen, dass Influencer*innen quasi immer nach Empfehlungen für Gegenden gefragt werden, es aber keine Möglichkeit gibt, diese sinnvoll zu teilen. Zusätzliche Infos wie Öffnungszeiten findet man auf Social Media zum Beispiel gar nicht. Als TikTok in den letzten Jahren alles überrannt hat, wurde ich in Singapur darauf aufmerksam, wie inspirierend Kurzform-Videos für das Entdecken neuer Orte in der eigenen Umgebung sind. Basierend darauf kam dann alles zusammen: Kurzvideo-Inspiration für neue Erlebnisse in der unmittelbaren Umgebung im Kurzvideo-Format.

Wer steckt dahinter?

Hinter Explo steckt ein inzwischen zehnköpfiges Team mit drei Co-Gründern, bestehend aus Tobias Pörtner, Nils Koepchen und mir – sowie einem internationalen Team aus sieben Teammitgliedern, mit dem alle Kernkompetenzen und spezifische Expertise abgedeckt sind.

Was sind eure Ziele für 2023?

Bisher haben wir uns vor allem auf das Wachstum der Inhalte in Explo konzentriert, sodass wir bereits jetzt alle relevanten Gebiete der DACH-Region mit Inspiration abdecken. Zusätzlich arbeiten wir mit Unternehmen, um diese Video-Inhalte auf deren Webseiten zugänglich zu machen und so attraktiver für die junge Generation zu werden.

2023 wird das Jahr der Nutzer*innen und deren Erlebnisse. Das Ziel ist, bis Ende 2023 die Plattform in Deutschland zu sein, auf der junge Menschen tägliche Inspiration für lokale Erlebnisse finden.