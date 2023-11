Die Kaminbar ist ein gemütlicher zentraler Ort im Hotel Birke (Bild: Hotel Birke)

(Bild: Hotel Birke)

Seitdem Rainer Birke das Hotel 1979 übernahm, wuchs es stetig. (Bild: Manuel Weber)

0

Feiere mit dem Hotel Birke sein 50. Jubiläum am 25. November 2023 bei einem Tag der offenen Tür, der Einblicke hinter die Kulissen, köstliche kulinarische Erlebnisse und spannende Aktivitäten für die ganze Familie verspricht.

In der weiten norddeutschen Landschaft, eingebettet zwischen den sanften Hügeln Kiels, erhebt sich seit nunmehr 50 Jahren ein Ort, der die Essenz von Tradition und Innovation in sich vereint: das Hotel Birke. Was einst mit einer Handvoll Zimmer begann, ist heute ein Symbol für Kontinuität, Wandel und nachhaltiges Engagement.

Es begann im November 1973, als Gertrud und Eduard Birke die Türen dieses Hotels im Herzen des Kieler Stadtteils Hasseldieksdamm öffneten. Ein bescheidenes, aber mutiges Unterfangen, das sich zu einem 4-Sterne-Superior-Haus entwickelte und das Erbe einer Familie aufrecht erhielt. Seitdem ist das Hotel ein Hort der Gastlichkeit und ein Zeugnis für stetigen Fortschritt.

Seitdem Rainer Birke das Hotel 1979 übernahm, wuchs es stetig. (Bild: Manuel Weber)

Rainer Birke, der das Erbe seiner Eltern im Jahr 1979 übernahm, führte das Haus behutsam in eine Ära des Wandels. Was mit 13 Zimmern und 20 Betten begann, ist heute zu einem Ort gewachsen, der über 80 Zimmer und Suiten, exquisite Restaurants, einen Wellnessbereich, und einen preisgekrönten Tagungsbereich beherbergt.

Doch die Transformation des Hotel Birke geht über das physische Wachstum hinaus. Unter der Führung von Rainer Birke, seiner Ehefrau Jasmine und Florian Buchebner ist das Hotel ein Schmelztiegel der Kulturen mit über 100 Mitarbeitenden aus 19 Nationen und stolzen 30 Auszubildenden. Sie setzen Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Innovation. In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit mehr als Schlagworte sind, zeigt das Hotel Birke echtes Engagement. Mit einem Blockheizkraftwerk, Wärmepumpen und der Nutzung regionaler Produkte im Restaurant und Wellnessbereich ist es ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz.

Tag der offenen Tür am 25. November 2023

Am 25. November öffnet das Hotel Birke seine Tore für die Öffentlichkeit, um das 50-jährige Jubiläum zu feiern. Von 11 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher an Hausführungen teilnehmen, an Technik-Workshops teilhaben und kulinarische Köstlichkeiten probieren. Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen zur Geschichte des Hotels sowie Einblicken in deren Nachhaltigkeitsinitiativen.

(Bild: Hotel Birke)

Der Tag der offenen Tür verspricht nicht nur Einblicke hinter die Kulissen, sondern auch Spaß und Überraschungen für die ganze Familie. Kinder können sich auf spezielle Spiele und Aktivitäten freuen, während Erwachsene an Gewinnspielen teilnehmen und exklusive Produkte regionaler Partner kennenlernen können.

Das Hotel Birke feiert nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern öffnet auch die Tür für eine vielversprechende Zukunft, in der Tradition, Innovation und nachhaltiges Handeln Hand in Hand gehen. Ein halbes Jahrhundert mag vergangen sein, aber für das Hotel Birke ist dies erst der Anfang einer unendlichen Reise voller Möglichkeiten und Weiterentwicklung.

Weitere Infos findest du auf der Website des Hotel Birke.