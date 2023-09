(Bild: MAX Nachttheater)

Nach dem heißen Start von Kiel Singt geht es nun in die nächste Runde. Kiel Singt ist eine Veranstaltung, bei der jeder herzlich willkommen ist, unabhängig von Geschlecht. Es ist eine offene Singgelegenheit, die darauf abzielt, gemeinsam Freude am Gesang zu erleben.

Das Wichtigste, was benötigt wird, ist die Begeisterung fürs Singen! Normalerweise versammeln sich alle Teilnehmenden monatlich mit einer großen Anzahl von Menschen und singen ein vielfältiges Repertoire bekannter Lieder verschiedener Musikrichtungen, hauptsächlich aus dem Rock- und Popbereich. Eine KielSingt-Veranstaltung gleicht einem Konzert, bei dem Kiel selbst die Bühne ist und das Publikum der Chor. Jeder, der dabei ist, singt mit. Die Lieder werden an jedem Abend spontan ausgewählt, und es sind keine Vorbereitung oder musikalischen Kenntnisse erforderlich. Die Liedtexte werden auf eine große Leinwand projiziert, an der euch ein erfahrener Chorleiter anleitet. Die professionelle Live-Band und der gesamte Chor unterstützen euch mit ihrem Sound. Karten und weitere Infos unter www.kiel-singt.de.

8. Oktober, 15 & 19 Uhr • MAX Nachttheater