0

Endlich steht es fest! Das Gewinnerkonzept des Wettbewerbs „Kiezgröße gesucht“ hat sein neues Zuhause in der Kehdenstraße 12–16 gefunden.

Wo ehemals die PSD-Bank war, überreichte Eigentümer Gerrit Schulz-Bennewitz die Schlüssel nun offiziell an Timo Perschke, Geschäftsführer von LOVE-MY.EARTH. „Unser Team freut sich wahnsinnig auf den Umzug in die Kieler Innenstadt und die Erweiterung unserer Community. Neben unserem Online-Shop wird das unser erster stationärer Store für erlesene Produkte und Marken, die sich ebenso dem Umweltschutz verschrieben haben wie wir. Sport, Fairness und Innovation steht für LME genauso im Mittelpunkt wie Nachhaltigkeit und Transparenz. Spaß, Sport und Style ohne ‚Reue‘ – das ist die klare Botschaft von LME“, erläutert Perschke das Konzept. Die Eröffnung des Stores ist für den 5. Mai geplant. Gleich am 7. Mai setzt LOVE-MY.EARTH das erste sportliche Ausrufezeichen im Kiez: Gemeinsam mit Kiel-Marketing, ZIPPEL‘S Läuferwelt, den Kieler Nachrichten und Point of Sailing veranstaltet LME einen eigenen Lauf zum „Wings for Life World Run“. Dieser spendet 100 Prozent der Startgelder in die Rückenmarksforschung und in die Heilungsforschung von Querschnittslähmung.