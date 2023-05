0

Infotermin & FlexDay an den Kieler Kleemannschulen: Am 3. Juni sind Schüler*innen und Eltern eingeladen, sich über Schulangebote, Schulabschlüsse und Schulplätze für das Jahr 2023/2024 zu informieren.

Ab 10 Uhr wird in den Kleemannschulen im Flintkampsredder 11 in Kiel über die unterschiedlichen Schulangebote, Schulabschlüsse und freien Schulplätze für das Schuljahr 2023/24 unverbindlich informiert. An den Kleemannschulen, die zum Unternehmensverbund der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein gehören, sind unter anderem der Mittlere Schulabschluss, die Fachhochschul- oder Hochschulreife, Abitur sowie Abschlüsse als staatlich geprüfte*r kaufmännische*r Assistent*in oder Betriebswirt*in möglich. Erstmals kann die Fachhochschulreife an den Kleemannschulen auch in berufsbegleitender Form erworben werden.

FlexDay bringt Schüler*innen zusammen

Zusätzlich findet an diesem Tag auf dem Schulgelände der Projekttag „FlexDay“ statt, für den Schüler*innen seit Februar in neun verschiedenen Projekten klassenübergreifend zusammengearbeitet haben. Ein Ergebnis davon ist die Durchführung eines Flohmarktes auf dem Schulgelände! Die Gruppe „Kitchen possible“ sorgt mit Speisen und Getränken für eine kleine Stärkung, ein weiteres Schulprojekt bietet Bewegung an und informiert über den Weg zum „Deutschen Sportabzeichen“. Um eine Anmeldung zum Infotermin wird vorab gebeten. Parkplätze sind auf dem Schulgelände vorhanden.