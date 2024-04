Nach den Miami Art Weeks, der New Yorker Makowski Galerie und Monaco Art Fair steht nun das nächste internationale Highlight vor der Tür. (Bild: Diana Gumz)

0

Die Künstlerin und Integraltherapeutische Kunstpädagogin Diana Gumz hat ihr Atelier „Buntes im Grünen“ im Knooper Weg 98. Hier bietet sie kreative Workshops an und malt an ihren eigenen Bildern – und von denen sind gerade welche auf eine lange Reise gegangen.

„herzensART“, „soulART“, „Vision Board“, „erlebnisART“ – die Kurstitel der Kurse von Diana Gumz sind kleine Wunder. Dahinter stehen besondere Möglichkeiten, sich malend auszudrücken und neue Seiten an sich zu entdecken. Ihre eigenen Bilder sind schiere Farbexplosionen – meist abstrakt, stets kunterbunt sowie voller sprühend-quicklebendiger Formen. Es ist pure Lebensfreude, die ihre Bilder ausstrahlen und die sogleich auf die Menschen vor der Leinwand überspringt.

Weg zurück zu Kunst

Diana Gumz ist leidenschaftliche Künstlerin. Dabei war sie lange Zeit beruflich im Bankwesen tätig. Dann aber hat sie den Sprung in eine neue Existenz und das Ausleben ihrer eigenen Kreativität gewagt. Und seitdem kann sie sich ganz ihrer Begeisterung für Farben (und was diese mit den Menschen machen) hingeben. „Diese Welt besteht aus Farbe. Sie ist bunt. Genau das bringe ich in meinen Arbeiten zum Ausdruck“, sagt sie glücklich lächelnd.

Rege Ausstellungstätigkeit

Seit 2019 zeigt sie ihre Bilder in der Öffentlichkeit. Der Reigen der Schauen begann beschaulich im Schiffercafé Holtenau und führte dann zunächst durch den Norden unter anderem nach Hamburg, Eckernförde und Warnemünde. Schon 2020 wurden ihre Bilder auch international in Gruppen- und Einzelausstellungen präsentiert. Das startete mit der Luxembourg Art Fair, ging weiter mit einer Doppelschau in Florenz und Rom der Flyer Art Gallery sowie der Teilnahme an der Swiss Art Expo, auf der Monaco Art Fair und einer Schau in der Monat Gallery in Madrid.

Auch international erfolgreich

2022 kam mit dem Miami Art Weeks für Diana Gumz der erste Sprung raus aus Europa und über den Teich. Dort wurden ihre Bilder dann auch ein Jahr lang durch die „Five 3 Gallery“ (Kalifornien) vertreten. Einige ihre Bilder sollten im Herbst 2023 den Atlantik wieder überqueren, wo sie bis zum März 2024 in New York in der Makowski Galerie zu sehen waren.

Auf nach Asien

Nun steht vom 24. Mai bis zum 24. Juni für Diana Gumz und ihre Karriere als Künstlerin ein weiterer Höhepunkt an, denn sie schickt ihre Bilder nach Asien in die chinesische Hauptstadt Beijing. Hier präsentiert das Art Archive Museum in Zusammenarbeit mit dem Pashmin Art Consortia „Eurovisions: Ein Kaleidoskop europäischer Kunst in China“. Alles sind sich sicher, dass in der Ausstellung die expressiven Bilder von Diana Gumz mit ihrer großen emotionalen Tiefe besonders herausragen werden. Der Erfolg ist der sympathischen Künstlerin in jedem Fall von ganzem Herzen zu wünschen.

Wenn Du mehr über Diana Gumz, ihre Bilder und die Kurse wissen möchtest, schau einfach unter www.dianagumz.de und www.buntes-im-grünen.de