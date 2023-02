Das Gemälde von Kristin Preugschat wechselte beim Jump and Race Masters für 3.100 Euro den Besitzer. (Bild: privat)

Die Kielerin Kristin Preugschat stellte zwei ihrer Werke dem Sieger des Jump & Race Masters in der Wunderino Arena zur Verfügung. Kurz vor der Veranstaltung bekam sie einen weiteren Spezialauftrag.

Pokale und Plaketten als Preise von Motorrad-Rennen sind üblich in der Branche – wieso also nicht mal neue Wege gehen und einen Gewinn auspreisen, der von einer Kielerin speziell für eine Kieler Veranstaltung angefertigt wurde? Soweit die Idee von Sven Nissen, Betriebs- und Veranstaltungsleiter der Wunderino Arena, mit der er an die Kristin Preugschat herantrat. „Ich habe sofort zugesagt“, sagt die Künstlerin, die in ihrem Atelier Solitos ganz eigene, charakteristische Porträtbilder malt. Der ursprüngliche Plan: das 1x1,20 Meter große Bild sollte als Hauptgewinn dem Sieger des Abends übergeben werden. Doch wenige Tage vor der Veranstaltung sollte sich alles ändern.

Ihren eigenen Stil gefunden

„Meine Bilder sollen etwas aussagen, nicht einfach Dekoration sein“, steht auf ihrer Homepage. Ihren Stil entwickelte sie, in dem sie viele namhafte Künstler*innen studierte, Kurse besuchte und die verschiedensten Techniken zu ihrer persönlichen Note zusammenfügte. Farben und Techniken ihrer meist großformatigen Werke auf Leinwand werden umgesetzt als Mixed-Media-Collage mit Öl- und Acrylfarben. Ihre Bilder sollen etwas aussagen, nicht einfach Dekoration sein. Um dorthin zu kommen, diese Aussage erschaffen zu können, musste Kristin Preugschat sich bestimmte Techniken erst aneignen. Seit 2017 nimmt das Hobby immer mehr Raum in Preugschats Leben ein, die hauptberuflich mit ihrem Mann Torben ‚Martens Baumpflege‘ leitet. Ihre Bilder verkaufte sie in der Vergangenheit bereits nach Österreich und die Schweiz – und nun dieser Auftrag.

Auftrag für Förde Lütten e.V.

Für ein Exemplar benötigt Preugschat in der Regel mehrere Tage Zeit. Schicht für Schicht trägt sie die Farbe auf die Leinwand auf und wartet bis diese getrocknet sind. Dann kommt die nächste Farbe und so weiter. Für das 1x1,20 Meter große Porträt eines Motorradfahrers verwendete sie sieben Farbschichten – eine knappe Woche hat es gedauert von der Idee bis zum Ende der Produktion. Den Veranstaltern des Jump & Race Masters gefiel der Hauptpreis letztlich so gut, dass Preugschat den Auftrag für zwei weitere Bilder á 60x70 Zentimetern erhielt, welche den Platz des größeren Porträts als Hauptgewinn einnehmen sollten. Letzteres sollte dann während der Veranstaltung zugunsten des Vereins Förde Lütten von Holstein Spieler Fin Bartels versteigert werden.

„Ich bin kein Kunstexperte, aber das Bild hat uns alle umgehauen“, sagte Bartels vor dem Motocross-Event in der Wunderino Arena. Und nicht nur der Fußballprofi, sonder auch die Kielerinnen und Kieler bewiesen ihre Affinität zur Kieler Kunstszene: Für 3100 Euro wechselte das Kunstwerk den Besitzer. Das Geld investiert Bartels, um benachteiligten Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.

Einen Eindruck gewinnt ihr auf ihrer Instagramseite sowie auf der Homepage der Künstlerin.

