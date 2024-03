0

Kiel hat eine neue strahlende Künstlerin in ihren Reihen: Leah Schoemakers! Ihr Projekt "12 Varieties" ist eine meisterhafte Hommage an das Erwachsenwerden und die Schaffenszeit als junge Künstlerin, die den Kulturausschuss nachhaltig beeindruckte und folgerichtig zur einstimmigen Preisvergabe führte.

Die glanzvolle Preisverleihung findet am Samstag, den 23. März, um 11.30 Uhr im KulturForum der Stadtgalerie Kiel statt. Hier, im Herzen des Neuen Rathauses an der Andreas-Gayk-Straße, wird Stadtpräsidentin Bettina Aust den mit 2.000 Euro dotierten Preis in einem feierlichen Rahmen überreichen. Kiels Kulturbegeisterte sind zu diesem Festakt herzlich eingeladen, um Zeuge einer besonderen Ehrung zu sein, die seit 18 Jahren junge Talente auszeichnet, welche die Kulturlandschaft der Stadt mit frischem Wind bereichern.

Leah Schoemakers' "12 Varieties", eine künstlerisch brillante Auseinandersetzung mit Alex Da Cortes Videoinstallation "57 Varieties", besticht durch eine faszinierende Mischung aus Ernsthaftigkeit und humorvoller Ironie. In zwölf Sequenzen durchwandert Schoemakers eigene Lebensphasen, von den frühen Erinnerungen der Kindheit bis zum Ende ihrer Schulzeit an der Humboldt-Schule in Kiel.

Der Funke der Inspiration hat bereits den Weg für den Jungen Kulturpreis 2024 geebnet; Kinder und Jugendliche aus Kiel sind eingeladen, ihre Visionen und Kreativität in Form von Bewerbungen zu teilen. Ob als Einzelperson oder Gruppe, jeder ist willkommen, am kulturellen Dialog der Stadt teilzunehmen. Die Ausschreibungsfrist endet am 30. September. Zukunftsträchtige Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme sind online unter www.kiel.de/jungerkulturpreis zu finden.