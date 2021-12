Ihr seid noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Geschenk zum Fest? Na dann mal los! (Bild: KL-Redaktion)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: LH Kiel)

0

Nun wird es festlich in der Landeshauptstadt! Lasst euch von diesen Geschenkideen zu Weihnachten von Kieler Einzelhändlern verzaubern.

(Bild: honorarfrei)

Nachhaltig schenken

Im Eco Concept Store Blaues Wunder in Heikendorf findet ihr nachhaltige und fair produzierte Dinge, die das Leben schöner machen. Von Accessoires über Schmuck bis hin zu Beautyartikeln, Mode und allerlei Nützlichem für den Alltag. Ihr seid auf der Suche nach einem Geschenk? Wie wäre es zum Beispiel mit einer edlen Kette, einer hübschen Kosmetiktasche oder einem wohligen Raumduft?

(Bild: honorarfrei)

3D-Stift: Tobt euch kreativ aus!

Eure Kinder basteln gerne? Ihr wollt die Fantasie auf spielerische Weise anregen? Das räumliche Denken fördern? Dann legt euch das 3D-Stift-Starterset von Filapen zu. Diese 3D-Stifte sind klasse, um kreativ viele verschiedene dreidimensionale Ideen zu realisieren. Filapen ist ein junges Unternehmen aus Kiel, das dieses spaßige Hobby jetzt auch in eure Kinderzimmer holt – mit einfacher Bedienung, plastikfreiem Stift, einem hochwertigen Etui und allem, was ihr zum Loslegen braucht. Infos unter www.filapen.de, Bestellungen per Mail an info@filapen.de.

(Bild: honorarfrei)

Hübsches aus der Tragbar

Diese coole (Tennis-)Socke (15 Euro), exklusiv in der TragBar, Holtenauer Straße 174, steht vor allem für eines: XOXO (Küsse und Umarmungen) – ein Lebensgefühl, eine warme Umarmung, einen Kuss, ein „Ich denk an Dich“. Brauchen wir alle gerade mehr denn je. Nachhaltig und hochwertig gefertigt aus 95 Prozent Öko-Tex zertifizierter Baumwolle.

(Bild: LH Kiel)

Wünsche erfüllen mit dem KielGutschein

Ihr seid auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk? Mit dem KielGutschein macht ihr eure Liebsten zum Fest glücklich! Mit jedem Gutschein werden lokale Unternehmen und somit unser Kielgefühl gestärkt. Gestaltet den Gutschein online: Foto hochladen, persönlichen Grußtext schreiben und direkt online versenden oder ausdrucken und verschenken. Wer es klassisch mag, besorgt sich seinen Gutschein mit passender Grußkarte in einer der Verkaufsstellen. Großes Plus: Der Gutschein ist in Teilbeträgen einlösbar und damit so vielfältig wie die teilnehmenden Akzeptanzstellen. Alle Informationen zum KielGutschein, die Verkaufs- und Akzeptanzstellen findet ihr unter www.kielgutschein.de