(Bild: Matthias Masch)

Am 4. und 5. November wird es an zwei Tagen wieder bunt in und um die Kieler Innenstadt. Das Lichtermeer zieht wieder alle Kielerinnen und Kieler auf die Straße, um das bunte Treiben in den Gassen und am Himmel zu beobachten.

Tagsüber laden Händler*innen und Gastronomie in schillernder Atmosphäre auf einen Bummel in die City. Sobald die Nacht Einzug hält, werden eine Vielzahl von prägnanten Gebäuden aufwendig illuminiert und in Szene gesetzt. Walking Acts, Lichtshows und stilvoll arrangierte Parkanlagen, die durch musikalische Einlagen begleitet werden, bringen Groß und Klein zum Staunen. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Kieler Geschäfte von 13 bis 18 Uhr in der stadtweiten Sonntagsöffnung „Ich fühl mich Kiel“ ihre Türen für eine ausgelassene Shoppingtour.

Mehr unter www.kiel-sailing-city.de/lichtermeer