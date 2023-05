0

Nachhaltigkeit für alle: Im Nachhaltigkeitszentrum können Kieler*innen sich über Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Zero Waste und Klimaschutz informieren und engagieren.

Der Schriftzug auf dem Gebäude „Let‘s save our future“ ist dabei nicht nur Motto, sondern auch Programm. Die Klimauhr, die außen am Gebäude angebracht ist und von People4Future entwickelt wurde und betreut wird, erinnert zusätzlich durch die rückwärts ablaufende Zeit an die Dringlichkeit, die Gegenwart nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten.

Nachhaltige Landeshauptstadt Kiel

Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden in der Landeshauptstadt großgeschrieben. Das Nachhaltigkeitszentrum bündelt die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fairtrade Stadt Kiel, Zero Waste, Umweltschutz und Mobilität unter einem Dach und soll zur Gestaltung einer nachhaltigeren Landeshauptstadt für alle Kieler*innen beitragen. Hier informieren und beraten der ABK, die städtische Umweltberatung und das Zero-Waste-Team sowie das Klimaforum Bürger*innen vor Ort zu Umweltschutz, Zero Waste, Abfallvermeidung, Klimaschutz und weiteren Nachhaltigkeitsthemen.

Nachhaltigkeitszentrum: Nah an den Kieler*innen

Das Kieler Nachhaltigkeitszentrum wird somit ein zentraler Informations- und Begegnungsort für alle Bürger*innen und Akteur*innen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und sich dafür engagieren wollen. Eine bewährte Serviceleistung, die Kieler*innen nun am Europaplatz in Anspruch nehmen können, ist die Abfallberatung des ABK. Außerdem werden vor Ort Abfallsäcke verkauft und Gelbe Säcke ausgegeben. Mit Informationen und einer Beratung zu Fragen rund um einen nachhaltigen und klimafreundlichen Alltag steht die Umweltberatung Interessierten zur Verfügung. Über Klimaschutz können Kieler*innen sich beim Klimaforum informieren, das ebenfalls in den Pavillon einzieht.