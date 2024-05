Frank Meier, Dr. Ulf Kämpfer und Uwe Wanger überreichen den Segelkindern das Steuerrad, um in eine erfolgreiche 22. Segelcamp-Saison zu starten. (Bild: Kiel-Marketing)

Das Segelcamp powered by Stadtwerke Kiel hat seine Pforten zum 22. Mal geöffnet – und das mit einigen grandiosen Neuerungen, die dein Segelherz höher schlagen lassen werden!

Ein Fest für die Sinne und Segelliebhaber – Kieler Segelcamp startet mit Schwung in die neue Saison!

Am 7. Mai 2024 fand an der beliebten Kiellinie ein Ereignis statt, das in die Geschichte des Wassersports in Kiel eingehen wird. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie eröffnete das Segelcamp bereits zum 22. Mal seine Tore für kleine und große Segelfans. Der Höhepunkt war die Steuerradübergabe, bei der die Zukunft des Segelns, vertreten durch Schüler*innen der Friedrich-Junge-Grundschule, sich bereitmacht, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen – buchstäblich.

Taufe zur Eröffnung des 24/7 Segelcamps

Drei neue Segeljollen, liebevoll benannt nach den charakterstarken Tieren der Küste – Qualle, Krabbe und Möwe –, wurden durch hohe Kieler Persönlichkeiten getauft und schwellen nun die Reihen der Bootsflotte des Segelcamps. Dr. Ulf Kämpfer, Frank Meier und Dr. Andrasch Henning ließen es sich nicht nehmen, mit persönlichen Worten die Taufe der Boote des Typs AIRA22 zu vollziehen und somit den Startschuss für die neue Segelsaison zu geben.

Innovative Ideen und Technik

Das Besondere an diesen modernen Kielbooten ist nicht nur ihr großzügiges Platzangebot für bis zu fünf Segelbegeisterte, sondern auch ihre innovative, umweltfreundliche Technik. Mit einem speziellen Ballastkiel liegen sie extrem stabil im Wasser, und die Solarmodule sorgen für eine klimaschonende Energieversorgung der Elektromotoren. So kann das Segelvergnügen ungetrübt und mit gutem Gewissen genossen werden.

Doch das ist nicht alles, was das Segelcamp zu bieten hat. Über 30 Kursangebote warten auf Jung und Alt, und mit den Stand-Up-Paddling Boards, die dank ABK bereitstehen, können noch mehr Wassersportfreuden ausgekostet werden. Wer es lieber trocken mag, kann sich an Land mit Spielemodulen und am Segelsimulator austoben, während der Beach-Volleyball Firmencup bereits mit Spannung erwartet wird.

Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer zeigt sich von der einzigartigen Konzeption des Segelcamps begeistert: „Wir bieten den Einstieg in die Segelwelt ganz niedrigschwellig und spielerisch an – das ist unser Beitrag zur Förderung des Wassersports und der Segeltradition.“

Frank Meier, der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Kiel AG, betont außerdem die Bedeutung von Klima- und Meeresschutz, die fest in der Philosophie des Segelcamps verankert sind.

Mit neuen Partnern an Bord, wie der Draht-Werner Zaun GmbH, der Anschütz GmbH und dem Fitnessstudio well you, wird das Segelcamp seinem Ruf als sportliches Highlight Kiels weiter gerecht.

Sei dabei, wenn die Segel gesetzt werden, und erlebe selbst, was es heißt, Teil der begeisternden Welt des Kieler Segelcamps zu sein. Alle Informationen findest du unter der Nummer 0431 – 24 000 70 oder online auf segelcamp-kiel.de. Leinen los und volle Fahrt voraus in eine Saison voller Abenteuer und Meereslust!