Moritz stand mit sechs Jahren das erste Mal auf einer Bühne - und die Liebe zur Musik ist bis heute geblieben (Bild: Moritz Kruit)

0

Samtig-weiche Akustikgitarren entführen einen direkt zu Beginn in eine warme, wohlige „Kamin-Atmosphäre“. Der sanft einsteigende Kontrabass sorgt für den ersten leichten Gänsehautmoment. Durch die tiefe, einem Herzschlag-ähnliche, durchgängig-gespielte Bass Drum wird die intime Atmosphäre komplettiert. Der große Gänsehautmoment ist allerdings dem Einsatz von Moritz Kruits unverwechselbarer, kräftiger, aber dabei doch so zärtlich-klingender Stimme vorbehalten …

"Everybody is on their own only love can try to change that - or rearrange that." Der erste Teil des Refrains ist gleichzeitig die Kernaussage des Songs. Jede*r ist auf sich allein gestellt. Nur die Liebe zu anderen Menschen kann daran etwas ändern oder - ganz wie der Refrain es mitteilt - etwas ganz neu ordnen.

So handelt der Song also von der Liebe. Allerdings nicht explizit von der Liebe wie man sie aus einer Liebesbeziehung kennt, sondern auch von der allgemeinen zwischenmenschlichen Liebe zwischen Freund*innen, in der Familie, zu Menschen, die einem nahe sind.

Und wieso ausgerechnet jetzt?

Moritz ist der Meinung, dass Musik sehr sehr wichtig für den Menschen ist. Gerade in schweren Zeiten kann gute Musik einem helfen von der Realität abzuschalten - auch wenn es nur für ein paar Minuten ist. Und glaubt uns, dieser Song lädt sehr zum Träumen, Wohlfühlen und Entspannen ein.

Schaut bei Moritz vorbei, hört rein und lasst euch treiben.

PS: Der Song ist ab heute, dem 18.12.2020, auf allen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.