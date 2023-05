Lars Peter, Daniel Karasek, Sonja Glass, Kerstin Daiber (v. re.) und viele mehr bringen das Kieler Sommertheater auf die Bühne (Bild: Olaf Struck )

0

Musikalisch neu gedacht: Musikerin Sonja Glass und Generalintendant Daniel Karasek inszenieren Shakespeares Tragikomödie für das Kieler Sommertheater unter freiem Himmel.

Der Vorverkauf für das diesjährige Sommertheater „Viel Lärm um nichts – Das Musical“ hat bereits begonnen. In diesem Jahr zieht es das Theater Kiel wieder auf das MFG-5-Gelände. Für das Publikum heißt das: bester Blick auf die Förde und ganz viel Herzschmerz.

Kieler Sommertheater: Ein Stück über die Liebe!

„Viel Lärm um nichts – Das Musical“ nach William Shakespeare feiert die Liebe in all ihren Facetten! Es stellt unterschiedliche Formen des Verliebtseins nebeneinander und lässt sie vom leichtfüßigen Flirt mit Schmetterlingen im Bauch über den tief empfundenen Liebespathos bis in die Tiefe der gebrochenen Herzen rauschen. Die Regie des Abends führt Generalintendant Daniel Karasek. Eigens für die Kieler Inszenierung komponierte die Münchner Musikerin Sonja Glass Popsongs, die sich verschiedener Genres bedienen. Glass veröffentlichte bereits unter dem Label Herbert Grönemeyers Grönland Records mehrere Alben, darunter „We were here” (2015). Ebenfalls schrieb sie die Filmmusik des vielfach ausgezeichneten Kinder-Dokumentar-Kinofilms „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“.

Das neue Theater-Erlebnis in Kiel

Das Kieler Sommertheater bringt mitreißendes Opern- oder Musicalflair auf die Plätze, Straßen und Parks der Landeshauptstadt. Seit 2012 begeistert das Open Air auf dem Rathausplatz oder an der Förde das Publikum, unter anderem mit Public Viewing. Auch dieses Jahr spielt das Sommertheater auf dem MFG-5-Gelände – allerdings in einem neuen Bühnen-Arrangement: Eine runde Drehbühne schafft ein intensives Theatererlebnis. Speziell für diese Inszenierung haben Daniel Karasek und die Dramaturgin Kerstin Daiber eine neue Übersetzung des Dramas angefertigt.

Speis und Trank vor Ort

Das Catering vor Ort liegt in diesem Jahr in den Händen von lillebräu. Sowohl vor Vorstellung als auch in den Pausen bietet sich dort das perfekte Ambiente, den Sommerabend zu genießen und den eigenen romantischen Gedanken nachzuhängen.

Weitere Informationen zum Sommertheater.