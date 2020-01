Kieler Sportprofis schießen scharf

Darts-Legende Phil „The Power“ Taylor wird sich am Samstag mit den Profis des THW und Holstein Kiel messen müssen. (Bild: PDC Europe)



Wenn sich am kommenden Samstag die Weltstars an der Dartscheibe Phil „The Power“ Taylor und und Michael van Gerwen duellieren, wird auch eine Delegation der Kieler Sportprofis branchenübergreifend antreten.

Am Samstag, den 25. Januar werden die Profis des Dartsports und abgesandte Sportler der Kieler Sportvereine die Sparkassen-Arena in ein Tollhaus verwandeln. Neben den Pfeil-Helden Phil Taylor, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock, Gerwyn Price, Wayne Mardle und Martin Schindler werden auch sich auch die lokalen Sportgrößen wie Rune Dahmke vom THW Kiel und Holstein-Torhüter Ioannis Gelios am Dartsboard beweisen.

Bereits während der Darts-Weltmeisterschaft im Dezember forderte Shootingstar Gerwyn Price Handballer Rune Dahmke in den sozialen Medien zu einem Match heraus. Immerhin hat der Waliser als ehemaliger Rugbyspieler Erfahrung im Kontaktsport. Die Antwort des THW-Profis ließ nicht lange auf sich warten. Am Samstag wird sich zeigen, ob Dahmke für den „Iceman" eine echte Herausforderung darstellt.

Auch die Fußballer aus Kiel ließen es sich nicht nehmen, ein Teil des Events zu sein. Holstein-Keeper Ioannis Gelios wird an der Seite des viermaligen WM-Halbfinalisten Wayne Mardle in einem Doppel auf Martin Schindler und seinen guten Kumpel YouTube-Star Marcel Scorpion treffen. Schindler und Scorpion haben als Promi-Darts-Weltmeister aus dem Jahr 2018 einen Ruf zu verteidigen. Mit Wayne Mardle hat Gelios derweil DEN Entertainer der Darts-Szene an seiner Seite.

Nach diesen beiden und vier weiteren Gala-Matches wird es in Kiel ernst. Der 16-fache Weltmeister Phil Taylor, die Darts-Sensation der vergangenen Weltmeisterschaft Fellon Sherrock, der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und der mehrfache Major-Champion Gerwyn Price werden in Halbfinale und Finale den Sieger der Gala bestimmen.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es auf pdc-europe.de.