Die "Überflieger" des vergangenen Jahres 2023 winkte ein Aufenthalt im berühmten Silicon Valley in Kalifornieren, USA. (Bild: The Bay Areas e.V. / Jan Konitzki)



Die Zukunft ist jetzt: Kieler Gründer*innen aufgepasst! Der Überflieger Start-up-Wettbewerb lädt ein, das eigene Geschäftskonzept auf die nächste Stufe zu bringen. Zeit dafür bleibt noch bis zum 26. Juni.

Eine Woche lang im pulsierenden Herz des technologischen Fortschritts – dem Silicon Valley – wartet auf die drei erfolgreichsten Teams. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich schmücken exklusive Mitgliedschaften beim Marketing Club Schleswig-Holstein und bei The Bay Areas das Siegerpaket – ein echter Jackpot für aufstrebende Unternehmensvisionäre.

Netzwerke erweitern und Expertise sammeln

In San Francisco werden die Gewinnerinnen nicht nur von der inspirierenden Atmosphäre, sondern auch vom Austausch mit versierten Unternehmern und Investorinnen profitieren. Der Wert solcher Begegnungen ist immens und stellt eine unschätzbare Ressource für frische Ideen und ehrliches, konstruktives Feedback dar. Das Mentor*innen-Programm vor Ort bietet direkten Einblick in bewährte Strategien und Erfolgsgeschichten.

Erfahrungen eines Vorjahressiegers

Dr. Henning Winterfeld, Gründer des Start-ups nascit und einer der Glücklichen des vergangenen Jahres, hebt die Bedeutung des Wettbewerbs so hervor: „Die Teilnahme bietet mehr als eine Reisemöglichkeit – sie zündet ein Feuerwerk an Inspiration und gibt Einblick in erfolgreiche Unternehmensführung und Wachstumstaktiken. Unverblümtes Feedback von Investoren und frische Perspektiven für das eigene Produkt sind nur einige der Vorteile.“

Der Countdown läuft

Bis zum 26. Juni 2024 habt ihr noch die Gelegenheit, euch diesen Traum zu erfüllen. Besucht die Website unter von STARTUP SH und sichert euch die Chance auf dieses unvergleichliche Abenteuer. Wer weiß, vielleicht seid ihr die Nächsten, die von Kaliforniens Innovationsgeist erfasst werden!