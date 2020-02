0

Vorfreude ist doch die schönste Freude. Deshalb liefern wir euch hier schon mal die ersten News für die anstehende Kieler Woche 2020. Dazu gehören das Public Viewing zur EM und hört, hört ... ein Deutschland-Stand auf dem Internationalen Markt

Die Kieler Woche lockt jährlich Millionen von Besuchern in die Landeshauptstadt Kiel. Das Team hinter der Kieler Woche arbeiten das ganze Jahr über daran, auch die 126. Kieler Woche vom 20. bis zum 28. Juni noch besser zu machen. Deshalb verraten wir euch hier schon mal die neuesten Ideen. Allerdings müssen diese am Donnerstag, den 6. Februar, noch vom Hauptausschuss abgesegnet werden.

Eröffnungsfeier

Der Start in die Kieler Woche wird vorverlegt, aber nur um zwei Stunden. Die Eröffnungsfeier am 20. Juni findet demnach schon um 17.15 Uhr statt. Der Grund dafür ist die Europameisterschaft, die gleichzeitig ansteht. Ab 18 Uhr sind also alle Fans von Fußball und Public Viewing eingeladen, bei der Rathausbühne die deutsche Mannschaft anzufeuern. Am Mittwoch, den 24. Juni, um 20 Uhr wird das nächste Spiel gezeigt.

Rathausbühne

Neben den beliebten Klassikern, wie Classic-Open-Air und „Kiel singt“, sind altbekannte Veranstaltungen wieder am Start. Das Kieler-Woche-Tanzfieber, das Marinemusikkorps oder die Blues-Nacht sorgen auf der Rathausbühne für gute Stimmung. Ganz neu auf der Rathausbühne sind die Nachwuchskünstler, die dort ihre Chance auf großes Publikum bekommen, sowie das Mittsommer-Picknick für die Lütten und die Groten am 24. Juni im Hiroshimapark.

Internationaler Markt

Die Ständevielfalt auf dem Rathausmarkt erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Bei der diesjährigen Kieler Woche soll der Internationale Markt sogar noch schöner werden, denn das Kieler-Woche-Büro verspricht einen „Markt der Begegnungen“ mit neuem Konzept und mehr Sitzgelegenheiten. In Zukunft soll der Markt noch barrierefreier werden. Dafür sorgen flache Kabelbrücken und neue Rollstuhlrampen.

Großes Highlight auf dem Internationalen Markt: Erstmals wird auch Deutschland auf dem Rathausplatz vertreten sein. Kiels Partnerstadt Stralsund wird den Deutschland-Stand bestücken. Zu trinken gibt es natürlich Bier – neben vielen anderen leckeren Schlürfgelegenheiten – und zum Gucken gibt es auch Bier. Am Stand wird nämlich die Geschichte und Herstellung deutscher Biere gezeigt. Außerdem präsentiert ein Seiler sein Handwerk. Alles wird musikalisch untermalt von einem Shanty-Chor. Typisch norddeutsch eben.