Kieler Musikerin auf der großen Bühne

Unvergessliches Erlebnis: Für Johanna erfüllte sich mit gemeinsamen Auftritt ein Traum (Bild: Gero Breloer)

Bei der Gala in der Hamburger Laeiszhalle traten alle Künstler gemeinsam mit Dieter Bohlen auf (Bild: Gero Breloer)

Am Samstag vor ver Veranstaltung trafen sich alle Musiker mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen (Bild: Gero Breloer)

Talentierte Musikerin: Johanna Boye mit ihrer Ukulele (Bild: Gero Breloer)

Zur Veranstaltung in der Laeiszhalle durfte Johanna gemeinsam mit den Promis über den roten Teppich gehen (Bild: Jan Boye)

Mit dem Song Feliz Navidad bewarb sich Johanna Boye in einem Video auf Facebook für einen Auftritt in der Hamburger Laeiszhalle. Neben dem en roten Teppich teilte die junge Kielerin auch die Bühne mit Pop-Titan Dieter Bohlen.

Ihr Herz schlug ihr vor Aufregung bis an ihren Hals, ihre Handflächen schwitzten kurz vor ihrem Auftritt und ein letzter Telefonanruf mit dem Freund ist gemacht, bevor es ernst wurde – die 19-jährige Johanna Boye macht sich Backstage bereit, um die Bühne mit Stars wie Dieter Bohlen, Wincent Weiss und den Lochis vor rund 2.000 Gästen in der Hamburger Laeiszhalle zu teilen. Eines von gleich mehreren einschneidenden Erlebnissen, welche die Kielerin wohl nicht so schnell vergessen wird.

Johanna ist angehende Musikstudentin und passionierte Ukulele-Spielerin aus Kiel. Als „Digital Native“ fühlt sie sich im Internet wie Zuhause und kennt sich auf den Plattformen von Facebook, Instagram und Co. aus wie in der eigenen Instrumententasche. Das Facebook-Konto teilt sie sich allerdings mit der ganzen Familie. In der Gruppe „Ukulele Schleswig-Holstein/ Hamburg“ des sozialen Netzwerks erfuhr sie von dem Aufruf zu dem Weihnachtskonzert unter dem Motto „Mehr gemeinsam“. Sie bewarb sich gemeinsam mit ihrer Mutter in einem kleinen Video für einen Auftritt auf dem Weihnachtskonzert in der Hamburger Laeiszhalle. Die Darbietung des Mutter/Tochter-Duett scheint die Organisatoren überzeugt zu haben. Ihre Interpretation des Klassikers „Feliz Navidad“ schaffte es unter die auserkorenen Gewinner des digitalen Castings.

Mit der nötigen Leidenschaft zur Musik, dem Talent für das Saiteninstrument und dem nötigen Quäntchen Glück hatte sie es geschafft – Johanna wurde für das Konzert am 9. Dezember ausgewählt. Mit dem Abend gab Facebook Musikern die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für die Musik auf einer deutschlandweit bekannten Bühne und vor großem Publikum zu feiern. Diese stünden beispielhaft für 400 Millionen Menschen weltweit, die einer Facebook Gruppe angehören.

Am Samstagmorgen machten sich Johanna und ihre Familie auf den Weg in die Hansestadt. Nach ihrer Ankunft trafen sie weitere Musiker, die bei dem Event auftreten sollten. Im Anschluss stand die erste Probe der zu präsentierenden Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Fröhliche Weihnacht“ oder „Stille Nacht“ auf dem Plan. Am Sonntag vor der großen Gala trafen alle Künstler das erste Mal auf Pop-Titan Dieter Bohlen. Der Produzent überzeugte sich in jeder Gruppe selbst von dem Können der Musiker, gab sogar Hilfestellungen. „Dieter Bohlen war sehr sympathisch im Umgang mit uns allen, gab uns Tipps und hat einige Ideen, wie wir die Songs besser arrangieren“, berichtet Johanna.

Am Montagabend war dann Showtime. Kurzfristig hatte Johanna sogar die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit dem Star-Produzenten und weiteren Prominenten über den roten Teppich zu schreiten, bevor die Veranstaltung offiziell beginnen sollte. In einem großen Finale interpretierten alle Beteiligten inklusive Bohlen dessen größten Hit "You´re My Heart, You´re My Soul“ in einer Weihnachtsversion. „Das war eine unglaubliche Erfahrung und ich hatte gar keine Zeit, um aufgeregt zu sein. Alles ging so schnell“, sagte Johanna. Einen Tag nach der Gala hat die Musikerin, die 2020 ihr Musikstudium aufnehmen wird, noch nicht alle Eindrücke verarbeitet und hofft auf weitere Gänsehautmomente wie jener, auf einer der großen Bühnen Hamburgs.

Wer weitere Eindrücke von Johanna und ihrem Erlebnis erhalten möchte, kann auf ihrem Instagram Profil vorbeischauen.