Das ist KIELerleben im August 2021

0

Was haben wir uns danach gesehnt, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können, die Gastronomie nach langer Durststrecke wieder öffnen und die vor allem die schweren Krankheitsverläufe durch Covid-19 weniger werden. Deshalb findet ihr in dieser Ausgabe (fast) wie gewohnt viele Tipps und Trends im wiedererstarkenden Kiel.

Noch bis zum 28. August könnt ihr zum Beispiel an den Wochenenden mehr als 60 Acts auf der schwimmenden Bühne am Bootshafen lauschen. Sanfte Klänge, dicke Bässe und echtes Kielgefühl – wie „früher“. Auch beim „Together Kiel Open-Air“ geht es heiß her. Vom 5. bis zum 29. August gibt es „pandemiegerechte Kultur“ auf dem Nordmarksportfeld, was bedeutetet: einen Monat lang Live-Konzerte. Möglich wird dies durch ein Konzept, bei dem ihr euch in Gruppen von zwei, fünf oder zehn Gästen auf einer eigenen Insel austoben könnt und dabei automatisch die nötigen Sicherheitsabstände einhaltet. Tanzen, mitsingen oder einfach ruhig sitzen und genießen, all das ist möglich und bringt ein Stück normaler Konzertatmosphäre zurück.

Vom 12. bis zum 29. August wird Schillers Kammerspiel zu einem ganz besonderen Event an der Kieler Förde – mit moderner Textfassung und Live-Musik der Band Kettcar, dazu gibt es leckere Snacks aus den Foodtrucks regionaler Produzenten. Einziger Wermutstropfen: Das Theater ist so gut wie ausverkauft. Wen wundert es? Wir alle sind hungrig. Hungrig nach Kultur, Spaß, Zusammensein. Doch wer feiern kann, kann auch arbeiten – oder wie war das noch? In unserem Job-Spezial zeigen wir euch, die wahrscheinlich auf der Suche nach einer neuen oder vielleicht sogar der ersten Tätigkeit seid, jene Möglichkeiten, wo ihr unterkommen oder euch beruflich engagieren könnt (ab Seite 36).

Außerdem haben wir natürlich wieder spannende News und mitreißende Geschichte zur erzählen, wie jene von Vehbi Can Yesil – dem Exil-Kieler, der es mit seiner Art zu Tanzen bis zu einer Hauptrolle über sein eigenes Leben vor die Kamera geschafft hat. Oder die vielen starken Frauen in und um Kiel, die trotz einiger persönlicher Schicksalsschläge ihren eigenen erfolgreichen Weg gegangen sind und ihn weiterhin gehen. Interessant wird sicherlich die neue Spielzeit der Störche, die mit vielen Neuzugängen bei den Profis aufwarten und fit für die neue Saison sind.

In diesem Sinne: Bleibt kulturhungrig und vor allem gesund und erfreut euch an den vielfältigen Angeboten, die unsere schöne Stadt zu bieten hat!

Euer KIELerleben-Team