V.l.: Veranstalter Rainer Ziplinsky, PD Dr. Thorsten Schmidt, Spender Lars Hiller (Firma Fuldt) und Prof. Dr. Susanne Sebens freuen sich über die Spende zugunsten der Krebsforschung und Bewegungstherapie. (Bild: UKSH Kiel)

Ein beeindruckender Erfolg für die gute Sache: Beim diesjährigen Kiel.Lauf gelang es dem Team "Gemeinsam gegen Krebs" mit sportlichem Einsatz und der Unterstützung vieler hilfsbereiter Kieler, mehr als 5.000 Euro für die Krebsforschung und Bewegungstherapie zu sammeln.

Beim "Kiel.Lauf powered by Förde Sparkasse" stand nicht nur die Freude am Sport im Vordergrund, sondern auch ein bemerkenswerter Einsatz für die Krebsforschung und Bewegungstherapie. Das Team "Gemeinsam gegen Krebs", bestehend aus 51 Läuferinnen und Läufern, legte insgesamt beeindruckende 534,4 Kilometer zurück. Dank der großzügigen Unterstützung der Firma Fuldt Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, die fünf Euro pro gelaufenem Kilometer spendete, erreichte die Aktion einen beachtlichen Betrag.

Weitere Spendenaktionen und großzügige Unterstützung

Zusätzlich zu den erlaufenen Kilometern hatten alle Teilnehmenden des Kiel.Laufs die Möglichkeit, durch Spenden und die Teilnahme am Frühstückslauf am Sonnabend, 7. September, zur Aktion beizutragen. Die Förde Sparkasse rundete den Betrag auf, sodass insgesamt über 5.000 Euro zusammenkamen. Diese Summe fließt nun in sporttherapeutische Angebote für Krebspatientinnen und -patienten am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), in Krebsforschungsprojekte des Kiel Oncology Network (KON) und in die Kieler Sporthilfe.

Dankbare Worte und Ausblick

Prof. Dr. Susanne Sebens, Sprecherin des Kiel Oncology Network (KON), zeigte sich begeistert: „Ein toller Tag für die onkologische Forschung und Patientenversorgung am UCCSH! Unser herzlicher Dank gilt der Firma Fuldt und allen, die unsere Aktion unterstützt haben.“ Auch PD Dr. Thorsten Schmidt, Geschäftsführer des Kieler Instituts für Trainingstherapie (KITT), betonte die Bedeutung des engagierten Teams von Zippel’s Läuferwelt und des Informationsstands zur Krebsprävention beim Kiel.Lauf.

Durch die Kooperation des UCCSH mit dem Kiel Oncology Network (KON), dem KITT, der Deutschen Krebshilfe, dem Deutschen Olympischen Sportbund und Zippel’s Läuferwelt konnten am 8. September wichtige Themen der Krebsprävention, wie Bewegung, Ernährung und Sonnenschutz, an einem breitgefächerten Informationsstand präsentiert werden.

Ein großer Dank gilt allen Teilnehmenden und Unterstützern des Kiel.Laufs – ihr Einsatz hat diese erfolgreiche Spendenaktion möglich gemacht und leistet einen wertvollen Beitrag zur Krebsforschung und Patientenbetreuung.