Der Smart City Job-Hub ist ein Bindeglied zwischen Stellenangeboten im öffentlichen Sektor und den Talenten.

Qualifizierte Fachkräfte im öffentlichen Sektor sind rar. Die Gewinnung neuer Talente stellt also eine immense Herausforderung dar. Der Smart City Job-Hub unterstützt öffentliche Einrichtungen bei der intelligenten und maßgeschneiderten Kandidatenakquise.

Der Fachkräftemangel hat die Talentgewinnung neuer Kolleg*innen zu einer komplexen Aufgabe gemacht – und das nicht erst seit dem Beginn der Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Denn der Erfolg der Talentsichtung hängt letztlich von den Menschen ab, die in der Organisation arbeiten und nachhaltige Arbeit leisten. Smart City Jobs begegnet dieser Aufgabe mit innovativen Lösungen. Das Ziel ist es, die Bedürfnisse der öffentlichen Auftraggeber mit den Fähigkeiten und Neigungen geeigneter Kandidat*innen in Einklang zu bringen – die perfekte Passung herzustellen.

Alarmierende Zahlen

Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 800.000 Fachkräfte fehlen, wie eine aktuelle Studie von McKinsey im Januar 2023 feststellte. Das stellt den öffentlichen Sektor in Deutschland vor eine riesige Herausforderung. Hier kommt der Smart City Job-Hub ins Spiel, um die Lücke zu schließen. Denn das Kieler Unternehmen bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber, wie Verwaltungen, Kommunen und Gemeinden an. Von intelligenten Stellenanzeigen über zielgruppenoptimierte Anzeigen in Social Media bis zum Bewerbungsmanagement – Smart City Jobs hält gleich mehrere Lösungen bereit.

Smart City Jobs als Bindeglied

Intelligente Stellenanzeigen gehen über die herkömmlichen Jobbeschreibungen hinaus. Sie beinhalten Bilder und Texte sowie Funktionen und Elemente, die die Wirksamkeit erheblich steigern, beispielsweise Social Media Buttons. Dadurch wird die Reichweite erhöht und die Akzeptanz gesteigert, um mehr Talente anzuziehen. Darüber hinaus bilden diese Anzeigen eine effektive Grundlage für erfolgreiche Mitarbeiterempfehlungsprogramme. SCJ-Expert*innen analysieren offene Positionen, definieren passende Zielgruppen und erstellen maßgeschneiderte Anzeigen, die speziell für soziale Netzwerke optimiert sind. Die Schaltung der Anzeigen wird aktiv gesteuert, und der Erfolg der Kampagnen wird detailliert ausgewertet. Der so genannte „Recruiting Funnel“ ist eine gezielte Strategie zur Anwerbung von Talenten über mobile Geräte, wodurch der gesamte Rekrutierungsprozess auf

mobile Plattformen ausgerichtet wird.

Das Talentmanagement

In sozialen Netzwerken und auf beruflichen Plattformen suchen die SCJ-Expert*innen nach passenden Talenten für offene Stellen im öffentlichen Sektor. Dabei sprechen sie diese Talente persönlich an. Das SCJ-Expertenteam kümmert sich um die Verwaltung von Bewerbungen. Sie bestätigen den Eingang der Bewerbungen, bereiten die Daten auf und senden Zwischenbescheide oder Absagen. Dies geschieht in einem sicheren System, das die Datenschutzrichtlinien (DSGVO) einhält und jederzeit für Auftraggeber und Kandidat*innen erreichbar ist. Darüber hinaus bietet Smart City Jobs ein professionelles Bewerbungsmanagementsystem an, das vollständig den Datenschutzrichtlinien (DSGVO) entspricht. Auftraggeber können potenziell geeignete Kandidat*innen in dem internen Talentpool finden und ansprechen, auch wenn es keine offenen Stellen gibt. Dieser Talentpool enthält Kandidat*innen, die sich bereits für bestimmte Stellen beworben haben oder aktiv nach Jobs im öffentlichen Sektor suchen. Die KI-unterstützte „Smart Search“ hilft dabei, passende Kandidat*innen für zukünftige Stellen zu identifizieren.

Kooperation für die Zukunft

„Der Zuspruch von vielen Kommunen, Gemeinden und Städten gibt uns Rückenwind“, berichtet Annika Frutig, Marketingleiterin bei Smart City Jobs. Ein Rückenwind, den sie und ihr Team ganz besonders auf der Smart Country Convention 2023 in Berlin zu spüren bekamen – der bundesweit wichtigsten Messe für die Transformation des öffentlichen Sektors. Eine Branche, in dem man gemeinsam an einem Strang zieht. „Es war fast wie ein kleines Klassentreffen für mich!“, sagt Frutig. Sie ist sich sicher: „2024 werden wir wieder dabei sein.“

Das SCJ-Team um Annika Frutig wird auf der Digitalen Woche Kiel am 14. Mai 2024 um 11 Uhr in der Seeburg vor Ort sein. Online stellt sich das Unternehmen am 16. Mai vor.