(Bild: lala festival)

(Bild: Presse)

(Bild: Presse )

(Bild: Tementiy Pronov)

0

Am kommenden Wochenende legen wir euch wieder einige Veranstaltungen ans Herz, die ihr in Kiel besuchen könnt. Nun habt ihr die Qual der Wahl!

lala Festival in Negenharrie

Das lalafestival hat seinen ganz eigenen Charakter: Auf den idyllischen Wiesen und in den Waldoasen rund um den Hof Ovendorf bei Negenharrie können die Gäste entspannen und feiern. Alles ist möglich, Energien werden freigesetzt, fantastische Momente geschaffen. Handgemachte Musik, laute Kunst und leise Töne, funkelnde Lichter, mitreißende Performances, bunte Schminke, magische Dancefloors mit Techno, House und elektronischer Musik, swingende Gitarren und jazzige Rhythmen, anregende Workshops, leckeres Essen und noch viel mehr bereichern das Kunst- und Kulturfestival. Tickets sind ab 80 Euro unter www.lalafestival.org und an der Abendkasse erhältlich.

14.–17. Juli • Hof Ovendorf, Negenharrie

Rose Tattoo in der Pumpe

(Bild: Presse)

Die Hardrock-Ikonen von Rose Tattoo haben 1976 den Grundstein gelegt für eine Karriere, die das Attribut „legendär“ wirklich verdient hat. Der besondere Mix, den Rose Tattoo musikalisch auffahren, spricht heute eine sehr weite Bandbreite an Musikfans an, die diese pure Energie feiern und es roh und laut mögen zwischen Rock ’n’ Roll, Blues, Punk und Heavy Metal. Tickets und Infos unter www.die pumpe.de.

15. Juli, 20 Uhr • Die Pumpe

Country am Plöner See

(Bild: Presse )

Nach corona-bedingter Pause finden in diesem Sommer wieder die Mondscheinkonzerte am Bootshafen statt. Das Konzert ist kostenfrei, die Besucher:innen werden gebeten, sich kleine Sitzkissen oder Klappstühle selbst mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert leider nicht statt. Mit Gabby und Santa an den Mikrofonen ist die Breitenstein-Country-Band nach eigenem Bekunden perfekt aufgestellt und ihre Stimmen sind über jeden Zweifel erhaben. Unterstützung bekommen sie von Svend, Ben, Mick und JFK mit ihren treibenden Beats, groovenden Gitarren und flächendeckenden Keyboards.

14. Juli • Bootshafen Plön

Blizzarrrd in Bornhöved

(Bild: Tementiy Pronov)

24 Rock- und Metal-Bands aus sieben Ländern werden beim Blizzarrrd drei Tage lang auf zwei Bühnen spielen. Zu den Hauptacts in Bornhöved gehört zum Beispiel die finnische Heavy Metal-Band „Battle Beast“ um Sängerin Noora Louhimo. Aus der Ukraine stammt die Gruppe „Jinjer“. Auf Chart-Erfolge kann auch die Rockband „Die Happy“ stolz sein, aus der Schweiz kommen die Rocker-innen von „Burning Witches“ und mit „Fin the Chaef“ ist auch eine Kieler Band im Line-up vertreten. Und ganz frisch im Programm: Mono Inc. Tagestickets sind ab 25 Euro, Drei-Tages-Tickes für 69,90 Euro und Camptickets für 25 Euro bei Eventim oder direkt beim Festivalveranstalter unter www.blizzarrrd-rock.de erhältlich.

14.-16. Juli • Bornhöved

Weitere Tipps findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe!