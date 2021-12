(Bild: honorarfrei)

Die Vorweihnachtszeit bietet nicht nur ein abwechslungsreiches Programm auf dem Weihnachtsmarkt. Konzerte, Lesungen und Theater warten in den kommenden Tagen auf euch!

DIE HEINZ STRUNK SHOW

Auch Ende 2021 heißt es bei Heinz Strunk wieder Showtime at its best: Der Gag-Bomber von der Waterkant dreht dieses Mal am ganz großen Rad. In seiner unvergleichlichen Art verquickt er am Sonntag, 19. Dezember um 19 Uhr im Kieler Schauspielhaus High-End-Literatur, moderne Musik und visuelle Schlüsselerlebnisse zu einem einzig- artigen Mixtum Compositum. Ein großer Showbaustein ist das Album „Aufstand der dünnen Hipsterärmchen“, in dem sich Beats und Burger (Heinz Strunk) ein fettes und vor allem lautes Stelldichein geben. Infos und Tickets finden sich unter www.theater-kiel.de.

19. Dezember · Theater Kiel

DER MAGISCHE KRAKEN

Diesmal verlassen die Spinners ihren Heimathafen für eine Unterwasser-Expedition auf offener See, um dort nach unerhörten Melodien, Fingerschnippern und anderem raren Zeugs zu tauchen. Dabei sind sie stets in der Gefahr dem Magischen Kraken zu begegnen, einem unersättlichen Wesen, das sich vornehmlich von Harmonien, Rhythmen und Breaks ernährt – kurz gesagt, genau dem Arsenal, ohne das jeder einzelne der vier Spinners verloren ist, und dazu verdammt, in einem Meer aus tödlicher Stille und endloser Dunkelheit zu ersaufen.

16. Dezember • Hansa48

EIN IRRER – EIN VERLIEBTER – EIN POET

Am 18. Dezember präsentiert H.-C. Hoth einen Theaterabend im Schauspielhaus in Kiel rund um den großen dänischen Dichter Hans Christian Andersen. Hoth nimmt an diesem Abend die Gestalt Andersens an, um ihn selbst aus seinen feinsinnigen Schriften zu Wort kommen zu lassen. Ein Abend voller wunderbarer Selbstironie, Witz, Verzweiflung, Aberglaube und Zahnschmerzen. Um 20.30 Uhr geht es los, Karten gibt es telefonisch unter Tel.: (0431) 90 19 01 sowie unter www.theater-kiel.de

18. Dezember · Studio Schauspielhaus

GESCHICHTEN EINER WANDERUNG

Den Stillstand, in den ihn die Coronakrise zwang, nutzt Heinz Ratz, Sänger und Bassist der Kieler Band „Strom & Wasser“, für ein ungewöhnliches Projekt: Er wandert seit mehreren Wochen durch Schleswig-Holstein und „sammelt“ Geschichten, wie einst die Brüder Grimm es taten. Nur, dass er nicht die Menschen befragt, sondern sich inspirieren lässt durch zufällige Begegnungen, durch versteckte Schönheiten, durch Dinge, die ihn nachdenklich machen. So entstehen Gedichte, moderne Märchen, unterhaltsame, philosophische oder satirische Betrachtungen. Am 19. Dezember um 19 Uhr ist Ratz auf der Bühne des Lutterbekers zu Gast.

19. Dezember · Lutterbeker

STÄHLERNE ROCKGÖRE

Rebecca Lou fiel es schon immer schwer, sich mit den klassischen Idealen zu identifizieren, an die sich Mädchen halten sollten. Dass die Wildheit des Rocks nicht mit der Helligkeit der Popmusik gepaart werden kann, ist ein hartnäckiger Mythos. Rebecca Lou zerstört diesen Mythos vollständig. Sie weiß, wie man mit Doom- Gitarren und schweren Lederjacken trashigen Punk macht, aber ihre Musik hat auch einen starken Bezug zur Pop-Ästhetik mit sanften Akkorden, eleganten Melodien und Hooks, die einem wie ein sturer Popsong im Kopf bleiben.

18. Dezember • Schaubude