Steckenpferd reiten war schon zu Uromas Zeiten ein riesiger Spaß (Themenbild) (Bild: © Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen)

Das Eisenkunstguss Museum Büdelsdorf knüpft am kommenden Samstag, den 23. Juli an vergangene Bräuche an und lädt Familien zum fröhlichen Kinderfest ein.

Auf der Carlshütte hat es im Sommer traditionell ein Fest für die Hüttenkinder gegeben, mit Sport und Spiel und Süßigkeiten. Es wird gespielt und gebastelt wie zu Uromas Zeiten. Wer schon immer mal eine Eisenkugel auf einem Holzlöffel balancieren, ein Steckenpferd reiten, ein Hufeisen werfen oder auf Stelzen laufen wollte, kann das hier ausprobieren. Die Bastelbegeisterten kommen an der Upcycling-Station des LandKulTourMobils oder beim Seifengießen auf ihre Kosten. Was es mit den besonderen Becherkunstwerken in unserer Ausstellung auf sich hat, zeigt Museumsschwein Carl im Rahmen einer Kurzführung.

