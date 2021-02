0

Voraussichtlich bis zum 16. April sperrt die Stadt Kiel den Knooper Weg auf Höhe des Jungfernstieges. Der Verkehr wird über die Eckernförder Straße, Westring und Gutenbergstraße umgeleitet.

Das Tiefbauamt der Landeshauptstadt nutzt die durch den Lockdown bedingte verkehrsberuhigte Zeit, um die geplante Umgestaltung des Knooper Wegs im Anschlussbereich der Straßen Jungfernstieg und Waisenhofstraße vorzuziehen. Weil viele der Pendler*innen sich an den heimischen Arbeitsplätzen aufhalten, drängen sich diese nicht auf die Straße. Ein guter Zeitpunkt also, um an einer von Kiels Hauptverkehradern zu arbeiten.

Aufwertung der Veloroute

„Der Bau der Mittelinsel im Knooper Weg ist ein wichtiger Baustein zur Aufwertung der Veloroute nach Suchsdorf und soll die geplanten Fahrradstraßen Waisenhofstraße und Jungfernstieg miteinander verbinden“, sagt der Radverkehrsbeauftragte Uwe Redecker. Weitere Baumaßnahmen im Verlauf dieser Veloroute sind noch für dieses Jahr in der Eckernförder Straße geplant.

Parallel zu der Baustelle im Knooper Weg wird auch im Jungfernstieg gebaut. So ist der Jungfernstieg bis zur Querstraße Stiftstraße und die Ein- beziehungsweise Ausfahrt vom Knooper Weg in den Jungfernstieg voll gesperrt. Auch die Waisenhofstraße ist zwischen Knooper Weg und Muhliusstraße während der Bauzeit für die Mittelinsel im Knooper Weg gesperrt. Der anliegende Supermarkt ist aber von Norden über den Knooper Weg erreichbar. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können die Baustelle weiterhin passieren.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel